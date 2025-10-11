뉴스

갓길 멈춘 차 들이받아 1명 숨지게 한 트레일러 기사 집행유예

편광현 기자
작성 2025.10.11 09:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
부산지법 동부지원
▲ 부산지법 동부지원

고장으로 고속도로 갓길에 멈춰 서 있는 화물차를 들이받아 운전자를 숨지게 한 50대 트레일러 기사에게 금고형의 집행유예가 선고됐습니다.

부산지법 동부지원 형사5단독(문경훈 판사)은 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 기소된 50대 A 씨에게 금고 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 200시간을 선고했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 3월 14일 저녁 6시 50분쯤 경북 고령군 중부내륙고속도로에서 트레일러 차량을 운전하던 중 갓길에 정차해 있던 25톤짜리 화물차를 들이받아 60대 운전자 B 씨를 숨지게 한 혐의를 받습니다.

당시 화물차는 타이어 펑크로 갓길에 정차된 상태로 수리받고 있었습니다.

A 씨는 편도 2차로 중 2차선에서 차량을 운행하며 갓길 일부를 침범해 주행하다 사고를 낸 것으로 알려졌습니다.

문 판사는 "피해자가 사망하는 돌이킬 수 없는 중대한 결과가 발생했으며 전방 주시를 태만히 한 피고인의 과실 정도가 가볍다고 볼 수 없다"며 "다만 피고인이 자기 잘못을 인정하고 유족과 합의한 점을 유리한 정상으로 참작해 이같이 형을 정했다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지