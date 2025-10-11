캄보디아 한국 대학생 고문·사망 사건…국내 대포통장 모집책 검거

▲ 경북경찰청

한국인 대학생이 캄보디아에서 고문당해 숨진 사건과 관련해 경찰이 국내에 있는 대포통장 모집책 일당 일부를 검거했습니다.경북경찰청은 지난 7월 예천 출신 대학생 A 씨를 캄보디아로 출국하게 한 혐의로 대포통장 모집책 일부가 지난달 국내에서 붙잡혔다고 밝혔습니다.이번에 검거된 이들은 모두 내국인으로 알려졌습니다.A 씨는 지난 7월 17일 가족에게 "현지 박람회에 다녀오겠다"며 캄보디아로 출국했으며, 3주 뒤인 8월 8일 캄보디아 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견됐습니다.이 지역은 한국인을 상대로 한 취업 사기와 감금 피해가 잇따라 발생한 곳입니다.캄보디아 현지 경찰은 사망진단서에 사망 원인을 '심장마비(고문으로 인한 극심한 통증)'로 적시했습니다.앞서 A 씨 가족은 한국계 중국인 말투를 쓰는 협박범에게 "A 씨가 사고를 쳤으니 해결해야 한다"며 5천만 원이 넘는 돈을 요구받고 경찰과 외교부에 신고한 것으로 알려졌습니다.경찰은 "A 씨가 대포통장 모집책 중 일부와 연루된 것으로 보고 수사를 확대 중"이라며 "최근 잇따르는 캄보디아 취업 사기·납치 사건과 관련해 관련자들을 추적하고 있다"고 밝혔습니다.A 씨 시신은 캄보디아 정부의 협조 문제로 현재까지 2달째 현지에 방치된 상태입니다.경찰은 유족 측과 외교 당국, 현지 수사당국과 협조해 송환 방안을 검토하고 있습니다.(사진=경북경찰청 제공, 연합뉴스)