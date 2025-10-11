트럼프 "시진핑과 회담 모르겠지만 그곳 갈것" APEC 방한 재확인

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령은 한국에서 개최되는 APEC 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 회담을 예정했던 것과 관련해 "우리가 그것을 할지 모르겠지만, 그것과 상관없이 그곳에 갈 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 오늘(11일) 백악관에서 제약사 아스트라제네카의 약값 인하 정책을 발표한 뒤 취재진으로부터 '시 주석과의 회담을 취소한 것이냐'는 질문에 이렇게 답했습니다.그러면서 "나는 아마 우리가 회담을 할 수도 있을 것 같다"고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 "그들은 사람들이 할 거라고 생각하지 못한 일로 전 세계를 강타했다. 충격적인 일"이라며 중국의 희토류 수출 통제 조치를 거듭 비판했습니다.앞서 트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 조치를 두고 "전 세계를 인질로 잡는 것"이라고 비판하며 "2주 뒤 한국에서 열리는 APEC 회의에서 시진핑과 만날 예정이었지만, 이제는 그럴 이유가 없어 보인다"고 트루스소셜을 통해 밝혔습니다.또한 11월 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하고 핵심 소프트웨어에 대한 수출 통제를 시작하겠다고 발표했습니다.