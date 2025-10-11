한국 탁구, 혼성단체 월드컵 출전 확정…3연속 결승 진출 도전

▲ 신유빈 선수

한국 탁구가 국제탁구연맹(ITTF) 혼성단체 월드컵 2025에서 다시 한번 만리장성 허물기에 도전합니다.오늘(11일) ITTF에 따르면 오는 11월 30일부터 12월 7일까지 중국 쓰촨성 청두에서 열리는 ITTF 혼성단체 월드컵에 참가하는 16개국을 확정했습니다.우리나라는 세계 최강 중국을 비롯해 일본, 대만, 홍콩, 인도와 아시아권 국가로 이름을 올렸습니다.유럽에선 프랑스, 독일, 스웨덴, 루마니아, 크로아티아가 참가하고, 북중미의 미국, 남미의 브라질, 칠레, 아프리카의 이집트, 오세아니아의 호주도 출전권을 얻었습니다.재작년에 출범한 혼성단체 월드컵에는 총 16개국이 참가하는데, 4개팀 4그룹으로 이뤄진 조별리그와 상위 8개팀 리그를 거쳐 토너먼트로 우승팀을 결정합니다.우리나라는 2023년에 이어 작년에도 2년 연속 중국에 우승을 내줬지만, 준우승으로 선전했습니다.출전국 시드와 참가 선수(남녀 각 4명)는 ITTF 팀 랭킹과 개인 세계랭킹에 따라 정해질 예정입니다.특히 3년 앞으로 다가온 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽에 혼성단체전이 추가되면서 올해 혼성단체 월드컵에 대한 관심이 높아졌습니다.혼성단체 월드컵에선 남녀 단식과 복식, 혼합복식이 모두 펼쳐지는데, 각 매치의 게임 점수 합계로 먼저 8점을 따낸 팀이 승리하는 방식으로 진행됩니다.작년 대회 때는 신유빈의 혼합복식 환상 콤비인 임종훈(한국거래소)이 출전자 명단에서 빠지면서 신유빈과 조대성(삼성생명)이 혼복 듀오로 나서기도 했습니다.(사진=ITTF 홈피 제공, 연합뉴스)