쌍둥이 김유재-유성, 피겨 주니어 그랑프리 파이널 동반 진출

이성훈 기자
작성 2025.10.11 09:14 조회수
▲ 피겨 스케이팅 김유재

2009년 6월 12일에 태어난 쌍둥이 김유재-김유성(이상 수리고) 자매가 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 파이널에 동반 진출했습니다.

김유재는 11일(한국시간) 2025-2026시즌 ISU 피겨 주니어 그랑프리 마지막 대회, 7차 대회 여자 싱글 결과에 따라 전체 2위 (랭킹 포인트 28점)를 확정했습니다.

금메달 연기 펼치는 김유성 (사진=ISU 소셜 미디어 캡처, 연합뉴스)
▲ 피겨 스케이팅 김유성

아울러 동생 김유성은 전체 6위(22점)로 상위 6명에게 주어지는 파이널 진출 티켓을 거머쥐었습니다.

주니어 그랑프리는 한 시즌에 총 7차례 열리고, 한 선수는 최대 2개 대회에 출전할 수 있습니다.

선수들은 각 대회 순위에 따라 랭킹 포인트를 획득하고, 7개 대회에서 가장 성적이 좋은 상위 6명이 왕중왕전인 파이널에 진출합니다.

김유재는 2차 대회에서 은메달, 6차 대회에서 금메달을 땄습니다.

김유성은 1차 대회 5위, 5차 대회 금메달을 획득했습니다.

김유성은 미국의 소피 펠튼와 랭킹포인트 동점을 기록했으나 한 대회에서 더 높은 순위를 거둔 선수를 우선한다는 ISU 규정에 따라 파이널 막차를 탔습니다.

김유재가 파이널 무대를 밟는 건 이번이 처음입니다.

김유성은 3년 연속 진출에 성공했습니다.

전체 1위는 일본의 시마다 마오(랭킹포인트 30점)가 차지했습니다.

시마다는 4차 대회에서 금메달을 땄고, 이날 아랍에미리트 아부다비에서 열린 7차 대회 여자 싱글에서 총점 201.17점으로 또다시 우승했습니다.

아울러 일본의 오카 마유코(28점), 오카다 메이(28점), 가나자와 스미카(24점)도 파이널 진출을 확정했습니다.

김유재-유성 자매를 비롯한 6명의 선수는 12월 일본 나고야에서 열리는 주니어 그랑프리 파이널에서 최고의 선수를 가립니다.

한편 이날 열린 주니어 그랑프리 7차 대회 여자 싱글 프리스케이팅에 출전한 윤서진(한광고)은 총점 170.89점으로 4위, 허지유(서울빙상연맹)는 157.57점으로 12위에 올랐습니다.

(사진=ISU 소셜 미디어 캡처, 연합뉴스)
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
