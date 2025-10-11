뉴스

"시진핑 만날 이유 없는 듯…11월부터 100% 추가 관세"

<앵커>

도널드 트럼프 미 대통령이 이달 말 경주 APEC 정상회의에서 시진핑 중국 주석을 만날 이유가 없어 보인다고 말했습니다. 중국의 희토류 수출 통제 시도가 적대적인 조치라고 반발한 것인데, 오는 11월부터 중국산 제품에 대해 100% 추가 관세를 예고했습니다.

워싱턴 이한석 특파원입니다.

<기자>

트럼프 미 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 중국이 세계 각국에 희토류 생산과 관련된 모든 요소에 대해 수출 통제를 하겠다며 통보하고 있다고 적었습니다.

그러면서 중국이 매우 적대적으로 변하고 있다며 전 세계를 인질로 잡는 것은 결코 허용되서는 안된다고 비판했습니다.

희토류는 첨단 기술, 국방, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 필수적인 역할을 하는 전략 자원으로 재작년 기준으로 중국이 전체 생산량의 70%를 차지하는 등 사실상 독점하고 있습니다.

트럼프 대통령은 이어 지난 6개월 동안 중국과의 관계는 매우 좋았기 때문에 이런 조치는 더욱 뜻밖이라며 2주 뒤 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 시진핑 중국 주석을 만날 예정이었지만 이제는 그럴 이유가 없어 보인다고 적었습니다.

중국의 조치에 대한 반격도 예고했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 미국은 중국에서 수입도 하고 수출도 합니다. 우리는 중국에서 엄청난 양을 수입하고 있는데, 아마도 이걸 멈춰야 할지도 모릅니다.]

오는 11월 1일부터 중국산 제품에 대해 현재 관세에 더해 100% 추가 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.

미중 관세 전쟁 재개 우려가 커지면서 뉴욕증시 3대 주가지수는 급락했습니다.

미중 정상회담을 앞두고 양국의 기싸움이 첨예한 갈등 양상으로 비화되진 않을지 우려 섞인 전망이 나오고 있습니다.
