차량 훔쳐 달아난 20대…실탄·테이저건 쏴 검거

이태권 기자
작성 2025.10.11 07:15
<앵커>

어제(10일) 오후, 서울 도심에서 차량을 훔쳐 도주극을 벌인 20대가 1시간 반 만에 경찰에 붙잡혔습니다. 범인이 순찰차를 들이받은 뒤에도 차를 버리고 달아나 긴 추격전이 벌어졌는데 체포 과정에서는 실탄과 테이저까지 동원됐습니다.

이태권 기자입니다.

<기자>

왕복 8차선 도로 한복판에서 경찰차들이 검은색 승용차를 에워싸더니, 경찰관이 테이저건을 쏘며 하차를 명령합니다.

[내려! (탕) 내려! 내려!]

차량 문이 열리고, 안에 있던 남성은 반대편 차선까지 넘나들며 달아나다 경찰에 붙잡힙니다.

어제 오후 4시 15분쯤, 서울 강남구의 한 식당에서 주차돼있던 손님 차량을 도난당했다는 신고가 접수됐습니다.

차량을 훔친 20대 남성 A 씨는 40여km를 달려 도주한 끝에 경기 시흥의 한 사거리에서 추격하던 순찰차를 들이받고 멈춰 섰습니다.

오후 5시 40분쯤, 경찰은 공포탄 2발과 실탄 1발을 공중으로 위협사격하고, 테이저건까지 동원해 A 씨를 체포했습니다.

[목격자 : 막 무슨 팡팡 터지는 소리가 들리고 해가지고, (경찰이) 갑자기 총 쏘기 시작하고 차량이 경찰차랑 박았다가]

검거 과정에서 A 씨가 차량을 움직여 저항하면서 검거를 돕던 시민 2명과 경찰관 3명 등 5명이 부상을 입었습니다.

A 씨는 음주나 마약 상태는 아니었고, 과거 조현병을 앓은 경력이 있는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 조사를 마치는 대로 구속영장 신청 여부를 검토할 예정입니다.

어젯밤 11시 5분쯤, 부산 해운대구 마린시티 인근 방파제 테트라포드에서 50대 남성 1명이 실족하는 사고가 일어났습니다.

신고를 받고 출동한 소방은 약 2시간 만에 심정지 상태의 남성을 구조해 병원으로 이송했지만, 남성은 끝내 숨졌습니다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중입니다.

(영상편집 : 김윤성)
