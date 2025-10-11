차량 훔쳐 달아난 20대…실탄·테이저건 쏴 검거

<앵커>



어제(10일) 오후, 서울 도심에서 차량을 훔쳐 도주극을 벌인 20대가 1시간 반 만에 경찰에 붙잡혔습니다. 범인이 순찰차를 들이받은 뒤에도 차를 버리고 달아나 긴 추격전이 벌어졌는데 체포 과정에서는 실탄과 테이저까지 동원됐습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



왕복 8차선 도로 한복판에서 경찰차들이 검은색 승용차를 에워싸더니, 경찰관이 테이저건을 쏘며 하차를 명령합니다.



[내려! (탕) 내려! 내려!]



차량 문이 열리고, 안에 있던 남성은 반대편 차선까지 넘나들며 달아나다 경찰에 붙잡힙니다.



어제 오후 4시 15분쯤, 서울 강남구의 한 식당에서 주차돼있던 손님 차량을 도난당했다는 신고가 접수됐습니다.



차량을 훔친 20대 남성 A 씨는 40여km를 달려 도주한 끝에 경기 시흥의 한 사거리에서 추격하던 순찰차를 들이받고 멈춰 섰습니다.



오후 5시 40분쯤, 경찰은 공포탄 2발과 실탄 1발을 공중으로 위협사격하고, 테이저건까지 동원해 A 씨를 체포했습니다.



[목격자 : 막 무슨 팡팡 터지는 소리가 들리고 해가지고, (경찰이) 갑자기 총 쏘기 시작하고 차량이 경찰차랑 박았다가]



검거 과정에서 A 씨가 차량을 움직여 저항하면서 검거를 돕던 시민 2명과 경찰관 3명 등 5명이 부상을 입었습니다.



A 씨는 음주나 마약 상태는 아니었고, 과거 조현병을 앓은 경력이 있는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 조사를 마치는 대로 구속영장 신청 여부를 검토할 예정입니다.



---



어젯밤 11시 5분쯤, 부산 해운대구 마린시티 인근 방파제 테트라포드에서 50대 남성 1명이 실족하는 사고가 일어났습니다.



신고를 받고 출동한 소방은 약 2시간 만에 심정지 상태의 남성을 구조해 병원으로 이송했지만, 남성은 끝내 숨졌습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중입니다.



(영상편집 : 김윤성)