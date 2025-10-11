'반도체 랠리'에 3,600 돌파…환율 5달 만에 최고치

<앵커>



긴 추석 연휴를 마치고 열린 증시에서 코스피가 3천600을 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 반도체 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 상승을 견인했는데, 외국인 매수세에도 원·달러 환율은 5개월 만에 1천420원을 넘어섰습니다.



일주일간의 연휴 이후 열린 장에서 코스피는 단숨에 3천600을 돌파했습니다.



1조 원 넘는 외국인 순매수에 힘입어 결국 3천610.60으로 주간 거래를 마쳤습니다.



외국인 매수가 몰린 삼성전자는 6% 넘게 오르며 52주 신고가를 경신했고, SK하이닉스는 8% 넘게 급등하며 시가총액 300조 원을 넘어섰습니다.



코스피 전체 거래 대금의 3분의 1을 두 종목이 차지했습니다.



연휴 기간 미국 반도체 업체 AMD가 오픈 AI와 대규모 공급 계약을 체결한 데다, 트럼프 행정부가 엔비디아의 아랍에미리트 수출을 허가했다는 소식 등이 호재가 됐습니다.



[박상현/iM증권 연구위원 : AI 투자 자체가 전방위적으로 확산되는 분위기고요. 그러한 과정 속에서 낙수 효과를 볼 수 있는 게 레거시 반도체, 우리나라가 주로 생산하는 반도체들이기 때문에...]



증시에서의 외국인 순매수에도 불구하고 원·달러 환율은 주간 종가 기준 1천421원까지 치솟아 5개월여 만에 최고치를 기록했습니다.



연휴 중 프랑스 총리 사임에 따른 정치적 불확실성으로 유로화가 급락했고, 차기 일본 총리로 유력한 다카이치 자민당 총재가 '돈 풀기' 정책을 펼칠 거라는 전망이 달러 강세를 부추겼습니다.



[이석진/하나은행 자금시장본부 외환딜러 : 대미 통상 협상의 불확실성과 연휴 간의 엔화 급락, 이 두 가지가 합쳐져서 국내 주식 상승세에도 불구하고 원·달러 환율이 높아졌다...]



주요국 재정 건전성 불안 등으로 안전 자산 선호 심리가 커진 상황이어서 당분간 달러화 강세가 이어질 거라는 전망이 우세합니다.



