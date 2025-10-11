북, 어젯밤 대규모 열병식…중·러 2인자도 참석한 듯

<앵커>



예상했던 대로 북한이 밤사이 평양 김일성 광장에서 대규모 열병식을 거행했습니다. 아직 현장 영상이 공개되지는 않았는데, 김정은 위원장과 함께 중국, 러시아의 2인자들이 열병식에 참석했을 것으로 보입니다.



안정식 북한전문기자입니다.



북한이 노동당 창건 80주년 기념일인 어제(10일) 평양 김일성광장에서 대규모 열병식을 거행한 것으로 알려졌습니다.



북한 열병식은 지난 2023년 9월 열병식 이후 2년여 만입니다.



어제 열병식에는 김정은 국무위원장과 함께 북한을 방문중인 리창 중국 총리와 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 등 중국과 러시아의 2인자가 참석했을 것으로 보입니다.



역시 북한을 방문중인 베트남 최고 지도자 또 럼 공산당 서기장도 열병식을 지켜봤을 것으로 보입니다.



북한이 이번 열병식에 어떤 무기들을 새로 공개했는 지도 관심입니다.



북한은 신형 고체연료 ICBM '화성-20형'을 개발중이라고 밝힌 바 있어, 이번 열병식에서 화성-20형이 공개됐을 것이라는 관측도 나옵니다.



북한은 오늘 중으로 열병식 장면을 편집해 조선중앙TV를 통해 방송할 것으로 예상됩니다.



앞서 김정은 위원장은 이틀 전 대규모 경축대회에서 '적수'인 나라들의 압력에 초강경으로 맞서고 있다면서 북한을 사회주의 낙원으로 만들겠다고 밝혔습니다.



[김정은/북한 국무위원장 : 오늘도 적수국들의 흉포한 정치군사적 압력 책동에 초강경으로 맞서 나가는 우리 당과 정부의 견결한 원칙성과 과감무쌍한 대응은.]



북한은 5년 만에 수만 명이 동원되는 대규모 집단체조와 예술공연도 진행했습니다.



(화면제공 : 유용원 의원실)