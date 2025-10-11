1. "APEC서 시진핑 만날 이유 없는 듯"…미중 갈등 고조



트럼프 미 대통령이 경주 APEC 정상회의에서 시진핑 중국 주석을 만날 이유가 없어 보인다고 말했습니다. 중국의 희토류 수출 통제 시도가 적대적 조치라고 반발한 것인데, 트럼프 대통령은 중국산 제품에 대한 대규모 관세 인상도 검토 중이라고 밝혔습니다.



2. 이스라엘·하마스 1단계 휴전 합의 발효



이스라엘과 하마스가 합의한 가자 전쟁 1단계 휴전안이 발효되면서 이스라엘 군이 철수를 시작했습니다. 다만 이스라엘이 하마스의 완전한 무장해제를 요구하고 있고 인질 석방 과정도 남아있어 종전까지는 넘어야 할 산이 많아 보입니다.



3. 북, 어젯밤 대규모 열병식…중·러 2인자도 참석



북한이 노동당 창건 80주년인 어제(10일) 대규모 열병식을 거행한 것으로 알려졌습니다. 김정은 위원장과 함께 중국, 러시아의 2인자들이 열병식에 참석한 것으로 보입니다.



4. 차량 절도범 추격전…실탄·테이저건 쏴 검거



서울 도심에서 차량을 훔쳐 40km 넘게 도주한 20대가 1시간 반 만에 경찰에 붙잡혔습니다. 체포 과정에서 실탄과 테이저건까지 동원됐고 검거를 돕던 시민 2명과 경찰관 3명이 부상을 입었습니다.