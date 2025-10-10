유엔·EU, "마차도 노벨평화상, 민주주의 열망 방증"

▲ 베네수엘라 야권지도자 마리아 코리나 마차도

유럽연합(EU) 지도부가 10일(현지시간) 베네수엘라의 여성 야권 지도자 마리아 코리나 마차도의 노벨평화상 수상에 일제히 축하의 뜻을 전했습니다.우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "이번 수상은 당신(마차도)의 용기와 신념뿐 아니라 침묵을 거부하는 모든 목소리에 대한 경의를 표하는 것"이라고 말했습니다.이어 "자유의 정신만큼은 갇힐 수 없으며 민주주의에 대한 갈망이 언제나 승리한다는 강력한 메시지를 전달한다"며 "투쟁은 계속된다"고 강조했습니다.안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장도 "정의를 향한 끝없는 노력, 민주주의와 인권에 대한 변함없는 헌신, 베네수엘라 내 자유를 향한 투쟁의 증거"라고 의미를 부여했습니다.유엔 인권사무소 대변인도 이날 스위스 제네바에서 기자들에게 이번 노벨평화상 수상이 "자유롭고 공정한 선거, 정치적 권리, 법치주의에 대한 베네수엘라 국민의 분명한 열망을 반영하는 것"이라고 말했습니다.