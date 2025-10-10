'에이스'·'새내기' 올림픽 시즌 힘찬 출발!

<앵커>



밀라노 동계올림픽 출전권이 걸린 쇼트트랙 월드 투어가 막을 올렸는데요. 여자부 에이스 최민정 선수와 남자부의 17살 기대주 임종언 선수가 1차 대회 첫날부터 쾌조의 컨디션을 뽐냈습니다.



하성룡 기자입니다.



4차례 월드 투어 성적을 합산해 국가별로 종목당 최대 3장의 올림픽 출전권이 주어지는 가운데, 최민정은 첫 대회 첫 레이스부터 밀라노를 향해 힘찬 시동을 걸었습니다.



1,000m 예선에서 단 한 번도 선두를 뺏기지 않고 거침없이 내달려 조 1위이자 전체 1위로 가볍게 준준결승에 올랐습니다.



여자 계주 예선에서도 에이스 역할을 다했습니다.



5바퀴를 남기고 3위로 바통을 받았지만, 아웃 코스로 치고 나가 헝가리를 제친 뒤, 변칙적으로 반 바퀴를 더 달려 네덜란드까지 제치고 선두를 꿰찼습니다.



이후 심석희와 김길리가 선두 자리를 지킨 여자 대표팀은 조 1위로 예선을 통과했습니다.



지난 시즌 주니어 세계선수권 4관왕에 오른 뒤, 대표선발전을 1위로 통과한 17살 고교생 임종언도 기분 좋은 월드 투어 데뷔전을 치렀습니다.



1,500m 예선은 바깥쪽으로 크게 돌며 선두를 꿰차 1위로 통과했고, 준준결승에선 절묘한 인코스 추월로 조 1위를 차지했습니다.



최민정과 임종언이 함께 출격한 혼성계주 예선에선 조 2위로 준결승에 올랐습니다.



(영상편집 : 하성원)