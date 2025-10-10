AI 전력수요 급증…'에너지 고속도로' 과제는?

<앵커>



인공지능 산업 발전으로 인해 폭발적으로 증가하는 전력 수요에 대응하고, 이 과정에서 재생에너지를 확대하기 위해선, 무엇보다 안정적인 전력망 확보가 중요합니다. 서해안 에너지 고속도로로 불리는 차세대 전력망 구축이 추진되고 있는데, 풀어야 할 과제가 만만치 않습니다.



먼저 김관진 기자가 보도합니다.



<기자>



은색 금속 프레임의 전력 장치가 촘촘하게 연결돼 있습니다.



초고압 직류송전, HVDC 시스템의 핵심 설비입니다.



HVDC는 전력 손실을 최소화하면서 대규모 전력을 수백 킬로미터 이상 안정적으로 보낼 수 있는 차세대 송전 기술입니다.



특히, 전력 생산지가 도시나 산업단지 같은 수요지와 멀리 떨어져 있는 태양광과 풍력 등 재생에너지 전력의 장거리 전송에 필수적입니다.



[박진태/한국전력 경기북부 변전운영부장 : (HVDC는) 전력 조류를 저희 마음대로 조정을 할 수 있습니다. 특정 선로에 과부하가 걸리는 것을 낮출 수도 있고….]



재생에너지 확대와 안정적인 전력 공급을 위해 2030년대 완공을 목표로 정부가 추진 중인 서해안 에너지 고속도로에도 HVDC가 적용됩니다.



지난해 200MW 전압형 HVDC 기술 국산화에 성공해 기술 자립의 토대는 마련됐습니다.



[권기량/효성중공업 PM : 핵심 기술인 변환 설비, 컨버터 설비를 개발하였고 그와 함께 시스템을 제어할 수 있는 제어 기술까지 개발하였습니다.]



하지만 넘어야 할 산도 적지 않습니다.



초고압 송전선로가 통과하는 지역 주민들의 반발이 최대 난관입니다.



[김봉오/서안성 송전선로 반대대책위원장 : 이미 우리 (안성) 시는 400개 이상의 송전탑이 세워져 있는데, 인접 시군은 우리 시의 어떤 피해를 디딤돌로 해 가지고 발전하고, 우리 시민들은 더 이상의 철탑은 절대 세울 수 없다….]



오는 2038년까지 전력망 확대를 위해 72조 8천억 원을 투입한다는 게 정부의 계획인데, 한국전력의 투자 여력이 부족하다는 점도 고민거리입니다.



올 상반기 기준 총부채가 206조 원에 달할 정도로 재무구조가 악화한 상황에서, 송전망 투자에 필요한 막대한 재원 확보도 중요한 과제로 남아 있습니다.



