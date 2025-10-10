뉴스

준PO 2차전 취소에도…SSG 김건우·삼성 가라비토 선발 등판 유지

배정훈 기자
작성 2025.10.10 17:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
준PO 2차전 취소에도…SSG 김건우·삼성 가라비토 선발 등판 유지
▲ SSG 김건우가 지난달 23일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 프로야구 KIA와 홈경기에 선발 등판해 역투하고 있다.

프로야구 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈가 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 2차전 우천 취소에도 선발 투수를 바꾸지 않았습니다.

SSG는 오늘(10일) 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 준PO 2차전이 비로 취소된 뒤 내일로 순연된 경기 선발로 왼팔 투수 김건우를 그대로 예고했습니다.

김건우는 이번 정규시즌 35경기 5승 4패, 2홀드, 평균자책점 3.82를 남겼습니다.

시즌 막판 선발 등판에서 강렬한 인상을 남겼고 가을야구 선발 등판이라는 중책을 맡았습니다.

에이스 드루 앤더슨의 장염으로 2차전 선발 기회를 얻은 김건우가 우천 취소로 일정이 하루 밀렸음에도 그대로 등판하는 건 그에 대한 벤치의 믿음을 보여줍니다.

이숭용 SSG 감독은 취소 결정에 앞서서 "비로 경기가 취소된다고 해도 김건우가 선발로 나갈 가능성이 크다"고 예고했고, 그 말을 지켰습니다.

삼성 유니폼을 입은 외국인 투수 가라비토 (사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)

삼성 역시 오른팔 투수 헤르손 가라비토가 그대로 나섭니다.

가라비토는 이번 시즌 15경기에서 4승 4패, 평균자책점 2.64를 거뒀습니다.

삼성은 2차전 가라비토, 3차전 아리엘 후라도, 4차전 원태인이라는 선발 운용 계획을 일찌감치 짜놨습니다.

박진만 삼성 감독은 "만약 내일(11일) 경기까지 비로 취소되면 2차전 선발을 바꿀 수도 있다. 실제로 등판하지 않아도, 선발 등판을 며칠 동안 준비하는 게 부담이 있다"고 말했습니다.

(사진=SSG랜더스·삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지