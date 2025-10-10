이찬원 정규 2집, 극장에서 듣는다…롯시서 청음회·뮤비 상영

가수 이찬원의 정규 2집 앨범 '찬란'을 가장 먼저 들어볼 수 있는 '이찬원 정규 2집 '찬란' 청음회'가 오는 10월 19일 전국 롯데시네마 32개 지점에서 상영된다.



롯데시네마에서 만나볼 수 있는 이번 청음회는 이찬원의 정규 2집 앨범 '찬란'의 최초 공개와 더불어 앨범 준비 소회와 곡 소개 등의 인터뷰를 함께 담아냈다, 관객들은 이찬원의 인터뷰를 통해 그의 팬 사랑과 음악에 대한 진심을 확인할 수 있다.



청음회를 위해 기획된 영상에는 각 곡에 어울리는 무드를 담은 화면에 가사가 포함되어 보다 색다른 콘텐츠가 될 전망이며, 극장에서만 즐길 수 있는 풍부한 사운드를 통해 특별한 체험을 선사한다. 청음회 직후에는 타이틀곡 '오늘은 왠지'의 뮤직비디오가 최초 공개될 예정이다.



이찬원은 인터뷰를 통해 "오랜만에 정규 앨범으로 돌아오는 만큼 열심히 준비한 제 노래를 찬스 여러분들께 하루라도 먼저 들려드리고 싶었다.", "애정을 가지고 정말 열심히 공들인 앨범인 만큼 많이 좋아해 주시고 또 사랑해 주셨으면 좋겠다."라고 말하며 팬들을 향한 애정 어린 마음을 드러냈다.



한편 청음회 관객 전원에게 증정되는 롯데시네마의 시그니처 굿즈 '시그니처 무비티켓 스페셜'은 이찬원의 정규 2집 앨범 이미지를 활용한 티켓과 전용 봉투로 구성되어 있다. 여기에 이찬원의 사인과 찬스에게 전하는 친필 메시지가 포함되어 있다. 뿐만 아니라, 청음회 상영 지점에서는 포장 팝콘 1개와 음료 1개로 구성된 이찬원 "찬스" 콤보 상품 판매도 진행한다.



'이찬원 정규 2집 '찬란' 청음회'는 오는 10월 14일 화요일부터 예매 가능하며, 자세한 내용은 롯데시네마 공식 홈페이지 및 앱에서 확인 가능하다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)