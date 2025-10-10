추석 맞아 집 갔더니 "안 돌아와"…훼손된 시신으로 발견

▲ 강원 화천경찰서

경찰이 이웃 노인을 살해한 혐의로 70대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.강원 화천경찰서는 살인 혐의로 70대 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 3일 화천군 상서면 산양리에서 80대 이웃 B 씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.B 씨 가족은 지난 6일 저녁, 추석을 맞아 B 씨 집을 찾았다가 "B 씨가 돌아오지 않는다"고 112에 신고했습니다.경찰은 지난 8일 오전 10시 20분쯤 산양리의 한 하천 인근에서 수색견 '볼트'의 도움으로 숨진 B 씨를 발견했습니다.당시 시신은 훼손된 상태였습니다.경찰은 타살 가능성이 높다고 보고 수사를 확대했으며, 전날(9일) 오후 6시 18분쯤 서울의 한 병원에서 이웃 주민 A 씨를 긴급 체포했습니다.조사 결과, A 씨는 경찰의 수색이 좁혀오자 지난 8일 정오쯤 약물을 복용하고 병원으로 이송된 것으로 확인됐습니다.경찰은 A 씨의 시신 유기와 사체 훼손 혐의에 대해서도 수사를 벌이고 있으며, 공범 여부와 범행 동기 등을 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)