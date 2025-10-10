뉴스

[8뉴스 예고] 조희대 동행명령 가능성…'김현지 출석' 공방

8시 뉴스 주요 내용입니다.

1. 조희대 동행명령 가능성…'김현지 출석' 공방

이재명 정부 첫 국정감사를 앞두고 민주당이 동행명령장 발부 가능성까지 언급하며 조희대 대법원장의 증인 출석을 압박하고 있습니다. 반면, 국민의힘은 김현지 대통령실 부속실장을 정권 실세로 지목하며 출석 요구를 이어갔습니다.

2. 화재 2주 만에 방문…"복구가 가장 중요"

이재명 대통령이 국가 전산망 마비 사태를 초래한 국가정보자원관리원 화재 현장을 찾아 복구가 가장 중요하다고 강조했습니다. 현재 시스템 복구율은 30% 수준으로 목표였던 4주 내 복구 일정에는 차질이 불가피해 보입니다.

3. '반도체 랠리' 코스피 3,600 돌파…환율 급등

추석 연휴를 마치고 개장한 코스피가 반도체주 강세에 힘입어 사상 처음으로 3,600선을 넘어섰습니다. 하지만 원·달러 환율이 5개월 만에 1,420원대로 급등하며 외환시장은 불안한 모습입니다.

4. '정교유착' 한학자 통일교 총재 구속기소

김건희 특검팀이 윤석열 정권과 통일교 간 정교유착 의혹과 관련해 한학자 통일교 총재를 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.

잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.
