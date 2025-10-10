[자막뉴스] 특검 조사받던 양평군 공무원 숨진 채 발견 "유서도 작성"

김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀에 출석해 조사받았던 경기 양평군 공무원이 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 양평군청 소속으로 사무관급인 5급 공무원 50대 A 씨가 오늘(10일) 양평군 자신의 아파트 화장실에서 숨져 있는 것을 동료들이 발견해 신고했다고 밝혔습니다.



A 씨의 동료들은 혼자 사는 A 씨가 출근하지 않고 연락도 받지 않자 집으로 직접 찾아갔다가 숨진 A 씨를 발견했습니다.



A 씨의 유족들은 A 씨가 생전에 참고인 신분으로 특검에 출석해 조사받은 적이 있다고 진술했습니다.



특검이 수사 중인 '양평 공흥지구 개발 특혜' 의혹은 김 여사 모친인 최은순 씨의 가족회사가 2011년에서 2016년, 양평 공흥지구에 아파트 개발사업을 하면서 개발부담금을 내지 않는 등 특혜를 받았다는 내용입니다.



A 씨는 2016년 양평군청에서 개발부담금 관련 업무를 맡았던 것으로 전해졌습니다.



A 씨가 남긴 유서에는 특검 조사를 받았다는 내용과 조사 이후의 심경 등도 담겨 있는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 현장에서 종이에 쓰인 유서가 발견된 점과 유족 진술 등을 종합할 때 타살 혐의점은 없는 것으로 보고 사건 경위를 조사하고 있습니다.



(취재: 박서경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부)



===



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.