안산시, 김연경 이름 넣어 상록수체육관 명칭 변경 추진

▲ 안산시 상록수체육관

경기 안산시가 상록수체육관의 명칭을 은퇴 이후 제2의 인생을 살고 있는 '배구 여제' 김연경의 이름을 넣은 체육관으로 바꾸는 방안을 추진 중입니다.안산시는 오는 24일까지 시민을 대상으로 상록수체육관 명칭 변경 의견수렴을 진행합니다.이번 설문은 김연경 선수의 이름을 상록수체육관 명칭에 포함해 사용하는 것에 대한 찬반 의견을 묻는 겁니다.아울러 명칭 변경 시 '상록수 김연경체육관' 또는 '김연경 상록수체육관' 중 적합하다고 판단되는 명칭에 대한 의견과 명칭 변경 시 가장 기대되는 효과에 대한 의견도 수렴합니다.안산시가 이처럼 김연경의 이름을 딴 체육관 명칭 변경을 추진하는 것은 스타마케팅을 통해 시의 브랜드를 홍보하기 위함입니다.김연경은 1988년 안산시 초지동에서 태어나 안산서초등학교와 원곡중학교까지 안산에서 초중학교 시절을 보냈고, 수원한일전산고(현 한봄고)에 입학한 뒤 이후 세계적인 배구 리그와 국내 배구 리그에서 활약했습니다.안산시는 상록수체육관 명칭 변경을 계기로 '배구 도시'로의 도약을 구상중입니다.현재 관산초·본오중·원곡중에만 있는 배구부가 내년 3월에는 경일고에서 창단하면서 초등학교부터 고등학교까지 배구를 할 수 있는 여건이 마련됩니다.아울러 남자배구 OK저축은행이 안산에서 부산으로 연고지를 이전함에 따라 새로운 실업팀 창단도 구상하고 있습니다.(사진=안산시 제공, 연합뉴스)