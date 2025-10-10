'내란 방조 혐의' 한덕수 두 번째 재판도 법정 영상 공개

▲ 한덕수 전 국무총리가 지난달 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의로 재판에 피고인으로 출석해 있다.

내란 특별검사팀이 기소한 한덕수 전 국무총리에 대한 두 번째 재판의 법정 내부 영상을 법원이 공개하기로 했습니다.한 전 총리의 내란 우두머리 방조, 위증 등 혐의를 심리하는 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 오는 13일로 예정된 한 전 총리의 2차 공판 중계를 허용한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.앞서 특검팀은 지난 2일 두 번째 공판에 대한 중계를 신청한 바 있습니다.2차 공판의 시작부터 종료까지 법정 내부 진행 과정은 법원의 영상용 카메라를 통해 촬영됩니다.이 촬영물은 음성 제거, 모자이크 등 비식별 조치를 거쳐 인터넷 등을 통해 공개됩니다.재판부는 앞서 지난달 30일 진행된 첫 공판의 중계도 허용한 바 있습니다.개정 전 내란특검법 11조 4항에 따르면 재판장은 특검이나 피고인의 신청이 있는 경우 특별한 사정이 없으면 중계를 허가해야 합니다.오는 13일 열리는 2차 공판에서는 12·3 비상계엄 당일 대통령실 CCTV 영상에 대한 증거조사 이후 김영호 전 통일부 장관과 송미령 농림축산식품부 장관에 대한 증인신문이 진행될 예정입니다.(사진=연합뉴스)