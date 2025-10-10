'정교유착' 한학자 총재 구속기소…국힘에 쪼개기 후원 혐의도

▲ 한학자 통일교 총재가 지난 9월 22일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정을 나서고 있다.

김건희 특검팀이 윤석열 정권과 통일교 간 '정교유착' 의혹과 관련해 한학자 통일교 총재를 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.특검팀은 한 총재를 정치자금법 위반 등 혐의로 구속기소했다고 밝혔습니다.한 총재의 전 비서실장 정 모 씨는 같은 혐의로 불구속기소 됐습니다.앞서 구속기소된 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨는 정치자금법 위반 등 혐의로 추가 기소됐습니다.윤 씨의 배우자이자 통일교 전 재정국장인 이 모 씨도 업무상 횡령 등 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.한 총재와 정 씨는 윤 씨와 공모해 2022년 1월쯤 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의를 받습니다.같은 해 3∼4월께 통일교 단체 자금 1억 4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의도 있습니다.그해 4∼7월께 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의도 공소장에 포함됐습니다.한 총재와 정 씨는 같은 해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 취득하고 윤 씨에게 증거인멸을 지시한 혐의도 받고 있습니다.윤 씨와 공모해 통일교 자금을 횡령한 혐의도 적시됐습니다.구체적으로 권 의원 몫 정치자금 1억 원, 국민의힘 후원금 몫 2억 1천만 원, 김 여사에게 제공한 금품 구매 대금 8천200만 원을 교단 자금으로 충당하고 2021∼2024년 통일교 산하 기관의 자금 1억 1천만 원을 임의로 사용한 것으로 조사됐습니다.한 총재, 정 씨, 윤 씨는 또 교단 자금으로 2022년 7월쯤 외국 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 또 다른 나라의 대통령 소속 정당에 선거자금 50만 달러를 제공한 것으로 드러났습니다.지난 8월 먼저 재판에 넘겨진 윤 씨는 이날 국민의힘 쪼개기 후원과 관련한 정치자금법 위반 혐의와 외국 선거자금 관련 횡령 혐의로 추가 기소됐습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)