박지현, 수영장 사진 '럽스타그램' 의혹 일축…"지인 부부와 여행" 해명

배우 박지현이 때아닌 열애설 의혹에 휩싸였으나, 소속사 측이 즉각 해명하며 해프닝으로 마무리되었다.박지현은 지난 9일 자신의 개인 인스타그램 채널에 "꽉 채운 연휴"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 여행 사진을 게재했다. 공개된 사진 중 수영장이나 테라스에서 시간을 보내는 박지현의 모습이 담겨 있었는데, 특히 수건을 덮은 채 밝은 표정을 짓고 있는 사진에서 촬영자가 숙소 유리창에 비쳤다.이때 유리창에 비친 실루엣이 남성으로 추정되면서 일각에서 열애설이 제기되었고, 해당 게시글이 '럽스타그램'이 아니냐는 의혹이 불거졌다.이에 대해 박지현의 소속사 나무엑터스 측은 "PT 선생님 부부, 지인과 여행을 갔다. 그 과정에서 서로를 찍어준 것"이라고 열애설을 일축하였다. 실제로 박지현의 해당 게시글에는 함께 여행을 즐긴 것으로 보이는 배우 서은수, 모델 김명진 등 지인들을 태그하기도 했다.한편 박지현은 지난달 12일 공개된 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에 출연해 호평을 받았으며, 영화 '와일드 씽'과 드라마 '내일도 출근' 등 차기작 공개를 앞두고 활발한 활동을 이어갈 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)