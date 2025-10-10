[자막뉴스] "발화 요인은? 적재 방식 문제는 없나?" 오늘 휴가인데 국정자원 찾은 이재명 대통령

이재명 대통령이 화재 피해 복구 작업이 진행 중인 국정정보자원관리원을 방문했습니다.



지난달 26일 화재가 발생한 지 14일 만입니다.



이 대통령은 국가 전산망 복구 현황과 계획을 점검하고, 추석 연휴 기간에도 복구 작업에 투입된 직원들에게 감사와 격려를 전했습니다.



이 대통령은 당초 추석연휴 직후인 오늘(10일) 휴가를 냈지만 국가 전산망이 마비되는 등 사안의 중대성을 감안해 휴가 중 현장을 찾은 것으로 전해졌습니다.



행정정보 시스템의 복구율이 30.2%로 더딘 상황에서 대통령이 직접 복구 계획을 챙기겠다는 의지가 담긴 것으로 풀이됩니다.



정부가 어제 전체 장애 시스템 수를 647개에서 709개로 정정하는 등 대처가 제대로 되지 못한다는 지적이 잇따르는 데다, 이 대통령이 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해' 출연한 것을 두고 정치권에서 논란이 계속된 것도 이번 현장 방문의 배경이 됐을 것이라는 해석이 나오고 있습니다.



이에 대해 대통령실은 이번 방문은 명절에 쉬지 못한 공무원들을 격려하기 위한 자리일 뿐 이전부터 결정한 일정으로, 야권의 비판을 염두에 둔 건 아니라고 선을 그었습니다.



