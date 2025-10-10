뉴스

국힘 "정권의 위선 파헤칠 것"…민주 "윤 내란 잔재 청산"

김상민 기자
작성 2025.10.10 14:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

다음 주부터 시작되는 국회 국정감사를 앞두고 여야 간 신경전이 치열합니다. 국민의힘은 정권의 위선을 끝까지 파헤치겠다고 밝혔고, 민주당은 이번 국감의 본질은 윤석열 전 대통령의 내란 잔재 청산이라고 맞섰습니다.

김상민 기자의 보도입니다.

<기자>

1년 만에 여당이 아닌 야당으로 국회 국정감사를 맞은 국민의힘.

송언석 원내대표는 다음 주 시작되는 국감을 통해 이재명 정권의 사법체계 교란 시도를 파헤치고 경제 실정을 지적하겠다고 밝혔습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 투명한 국정 운영을 바로 세우도록 하겠습니다. 어디까지 진실인지 종잡을 수 없는 이재명 정권의 위선과 거짓을 끝까지 파헤치는 국감이 되도록….]

지난달 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재와 관련해서 컨트롤타워인 대통령실의 대응이 총체적으로 부실했다며 책임 소재를 밝히기 위해 국정조사가 필요하다고 주장했습니다.

민주당 정청래 대표는 이번 국감은 윤석열 내란 잔재 청산을 위한 국감이라고 맞받았습니다.

[정청래/민주당 대표 : 전 정부의 불법과 실정으로 망가진 곳을 고치고 내란의 상흔을 메우고 개혁을 완성하는 국감으로 국민의 기대에 반드시 응답하겠습니다.]

조희대 대법원장과 윤석열 전 대통령의 내란혐의 사건 재판장인 지귀연 부장판사, 검찰청 폐지에 반대하는 일부 검사들을 겨냥해서는 "개혁에 저항하는 반동의 실체들"이라고 비판했습니다.

김현지 대통령실 1부속실장의 국감 출석을 놓고 여야 공방은 이어졌습니다.

국민의힘이 대통령실을 피감 기관으로 둔 국회 운영위원회뿐 아니라, 산림청장 인사개입 의혹 등 김 실장이 얽힌 복수의 상임위 국감에 증인으로 출석하도록 추진하겠다는 입장입니다.

민주당은 "증인 문제가 정쟁의 땔감용으로 사용되는 것을 거부한다"며, "문제가 있다면 불러야 하지만 정쟁을 야기할 의도라면 받아들일 수 없다"고 밝혔습니다.

(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김상민 기자 사진
김상민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지