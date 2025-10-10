뉴스

'금메달로 속여 금 밀수' 한국 격투기 선수 일본서 구속

윤창현 기자
작성 2025.10.10 14:02
금괴 (사진=AP, 연합뉴스)
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

격투기 대회에서 딴 금메달이라고 속여 금을 밀수하려 한 일당이 일본 경찰에 적발됐다고 교도통신과 산케이신문이 오늘(10일) 보도했습니다.

보도에 따르면 격투기 선수라고 밝힌 한국인 김 모 씨와 일본인 7명은 올해 1월 중순 인천공항에서 일본 오사카 간사이공항으로 약 3.5킬로그램의 금을 밀수하려 한 혐의를 받고 있습니다.

이들이 밀수를 시도한 금 가격은 총 4천700만 엔, 약 4억 4천만 원 정도로 추산됩니다.

김 씨는 금을 운반할 일본인 7명을 모집한 뒤 각각 무게가 약 500그램인 금메달을 하나씩 나눠줬습니다.

오사카 세관에 적발된 일본인 중 일부는 "(격투기) 대회에 나가 메달을 받았다"고 주장한 것으로 알려졌습니다.

메달에는 운반을 담당한 사람의 이름이 새겨져 있었으나, 대회에는 누구도 출전하지 않았다고 산케이는 전했습니다.

교도통신은 "금을 수입할 때 징수하는 소비세를 내지 않고 일본에 반입한 뒤 매각해 수익을 남기려 한 것으로 보인다"고 전했습니다.

일본 경찰은 지난달 중순 김 씨를 구속했고 다른 일당과 함께 검찰에 송치했습니다.

김 씨는 혐의를 인정했으며, 경찰 조사 과정에서 "한국에 있는 인물로부터 금 밀수를 부탁받아 작년 말부터 몇 차례 협력했다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
