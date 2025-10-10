일본 자민·공명 연합, 26년 만에 무너지나…후원금 규제 놓고 갈등

▲ 다카이치 사나에 신임 자민당 총재

1999년부터 지속된 일본 집권 자민당과 연립 여당 공명당 연합이 강경 보수 성향인 다카이치 사나에 신임 자민당 총재 등장으로 흔들리고 있습니다.이에 따라 내각 출범이 예상보다 1주일가량 늦어지면서 경제 대책 수립과 신임 총리의 외교 일정에도 차질이 빚어질 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.아사히신문과 요미우리신문 등 일본언론은 오늘(10일) 어제 도쿄에서 개최된 공명당 회의에서는 자민당과 기업·단체의 헌금(후원금) 규제 강화를 합의하지 않으면 연립 정권에서 이탈해야 한다는 의견이 연이어 제기됐다고 보도했습니다.사이토 데쓰오 공명당 대표는 회의에서 "기업·단체 헌금 규제 강화와 관련해 (자민당으로부터) 충분한 회답이 없으면 총리 지명선거에서 '다카이치 사나에'라고 적지 않을 것"이라고 강조했습니다.회의 참가자들은 연립 정권 참여 여부에 관한 결정을 사이토 대표와 니시다 마코토 간사장에게 일임하기로 했습니다.중도 보수 성향인 공명당은 자민당 집행부가 교체되면 바로 연정 구성에 합의해 왔으나, 이번에는 이례적으로 요구 사항을 공개하며 버티고 있습니다.이달 총리직에 취임할 것으로 전망되는 다카이치 총재는 어제 NHK에 출연해 "자민당과 공명당 연립은 기본 중의 기본"이라며 "정책 합의 문서를 빨리 만들도록 열심히 노력하겠다"고 말했습니다.이어 공명당의 정치자금 규제 요구에는 "당내에서 확실히 검토시킬 것"이라고 설명했습니다.하지만 자민당은 공명당이 기업·단체 헌금 수령 가능 대상에서 지방의 일부 지부를 제외해 달라는 데 대해 불만을 품고 있고, 공명당은 다카이치 총재가 '비자금 스캔들'에 연루된 의원을 당 요직에 앉힌 것을 비판하고 있습니다.이처럼 양당 간 갈등이 이어지고 있으나, 연립 정권을 깰 경우 서로 타격이 크다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 짚었습니다.닛케이는 작년 10월 중의원(하원) 선거에서 자민당과 공명당이 협력하지 않았다면 자민당 지역구 의원 132명 중 25명이 낙선했을 것이라고 분석했습니다.이 경우 제1야당 입헌민주당은 지역구 의원이 20명 더 당선돼 자민당을 앞섰을 수 있다고 덧붙였습니다.닛케이는 "양당의 골이 깊지만, (양측이) 연립 해소에 쉽게 나서지 못하는 데에는 사반세기에 걸친 국정 선거 협력 관계를 버릴 수 없기 때문"이라고 해설했습니다.한편, 요미우리는 자민당과 공명당의 연정 협의 난항으로 총리 지명선거 등이 치러질 임시국회가 이달 20일 이후 소집될 가능성이 매우 커졌다고 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)