'김건희 측근' 이종호 채상병특검 첫 소환…'구명로비' 조사

▲ 이종호 전 블랙펄인베스트 대표

채상병 순직 사건 구명로비 의혹을 수사 중인 특검팀이 오늘(10일) 김건희 여사의 측근으로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.이 전 대표가 해병특검에 소환돼 조사받는 것은 이번이 처음입니다.구속 상태인 이 전 대표는 오늘 오전 9시 14분쯤 호송차를 타고 특검팀 사무실이 있는 서초동 건물 앞에서 내린 뒤 교도관들과 함께 조사실로 향했습니다.그는 '김건희 여사에게 임성근 전 해병대 사단장을 거론했나', '김 여사에게 구명을 부탁한 적이 있나' 등 취재진 질의에는 아무런 답을 하지 않았습니다.김 여사의 주가조작 의혹 등에 연루된 최측근인 이 전 대표는 임 전 사단장 구명 로비 과정의 주요 연결고리로 지목돼왔습니다.지난 2023년 8월 '멋쟁해병' 단톡방을 공익신고한 변호사와의 통화에서 "내가 VIP한테 얘기하겠다"는 발언을 한 것이 공개되며 구명 로비설의 중심에 섰습니다.특검팀은 이 전 대표가 '멋쟁해병' 단체대화방 멤버들과 모의해 임 전 사단장을 채상병 순직 사건의 혐의자에서 제외하려 했다는 의혹을 살펴보고 있습니다.특검팀은 이 전 대표가 김 여사와의 친분을 이용해 임 전 사단장 구명 청탁에 관여했는지 집중적으로 캐물을 전망입니다.앞서 특검팀은 지난 7월 이 전 대표의 자택과 차량을 압수수색했고, 8월에는 한강변에서 휴대전화를 파손한 정황을 포착해 수사해왔습니다.최근에는 '멋쟁해병' 단체대화방 일원인 송호종 전 대통령경호처 경호부장, 사업가 최택용 씨 등을 소환해 임 전 사단장, 이 전 대표와의 관계를 추궁하기도 했습니다.이 전 대표는 김 여사 관련 의혹을 파헤치는 민중기 특별검사팀의 주요 수사 대상이기도 합니다.그는 도이치모터스 주가조작의 '컨트롤타워' 역할을 한 것으로 알려졌고, 도이치모터스 2차 주가조작 시기에는 김 여사의 계좌를 관리하기도 했습니다.이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 주포인 이정필 씨의 형사재판에 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다며 8천여만 원을 받은 혐의로 구속 기소돼 재판을 받고 있습니다.특검팀은 오늘 오후에는 김동혁 전 국방부 검찰단장을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 재차 소환해 조사합니다.김 전 단장은 2023년 8월 해병대 수사단이 경북경찰청에 이첩한 채상병 사건 기록을 압수수색영장 없이 무단으로 회수하고, 국방부 조사본부의 재검토 과정에 외압을 행사했다는 의혹을 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)