뉴스

채상병 특검 "윤 전 대통령에게 13일에 출석요구 보낼 예정"

한성희 기자
작성 2025.10.10 11:06 수정 2025.10.10 11:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
채상병 특검 "윤 전 대통령에게 13일에 출석요구 보낼 예정"
▲ 윤석열 전 대통령

채 상병 순직 사건을 둘러싼 수사 외압 의혹을 수사 중인 특검팀이 다음 주 월요일인 13일, 윤석열 전 대통령에게 출석요구서를 보낼 예정입니다.

이명현 특검팀의 정민영 특검보는 오늘(10일) 정례브리핑에서 사건 정점인 윤 전 대통령의 조사 일정과 관련해 "다음 주 월요일 출석요구서를 보내려고 한다"고 밝혔습니다.

오는 13일 윤 전 대통령에게 출석 요구서를 전달하고, 다음 주중으로 조사 일정을 정해 소환한다는 것이 특검팀 방침입니다.

특검팀이 출석을 통보할 경우, 윤 전 대통령은 3대 특검 모두로부터 소환 통보를 받은 셈이 됩니다.

다만 윤 전 대통령은 지난 7월 재구속 이후 특검 조사와 내란 재판 등에 응하지 않고 있어, 이번에도 특검 소환에 응할 가능성은 적다는 관측이 나옵니다.

윤 전 대통령은 채수근 상병 순직 사건 직후인 지난 2023년 7월 31일 대통령실 주재 수석비서관 회의에서 임성근 전 해병대1사단장 등을 과실치사 혐의로 경찰에 이첩하려 한다는 보고를 받고, '이런 일로 사단장을 처벌하면 누가 사단장을 할 수 있겠냐'며 격노한 당사자이자, 채상병 특검팀이 수사하는 각 의혹의 정점으로 꼽힙니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지