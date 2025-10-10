뉴스

피겨 윤서진, 주니어 그랑프리 7차 쇼트프로그램 4위

하성룡 기자
작성 2025.10.10 10:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
피겨 윤서진, 주니어 그랑프리 7차 쇼트프로그램 4위
▲ 윤서진

피겨 스케이팅 여자 싱글 기대주 윤서진이 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 7차 대회 쇼트 프로그램에서 4위에 올랐습니다.

윤서진은 아랍에미리트 아부다비 자이드 스포츠 시티 아이스링크에서 열린 대회 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 61.95점을 받았습니다.

1위 시마다 마오, 2위 소피아 시프린, 3위 하나 배스와 점수 차가 크지 않은 만큼 오늘(10일) 밤 열리는 프리 스케이팅에서 시상대를 노립니다.

선두인 마오와 점수 차는 3.23점 차입니다.

윤서진은 지난달 3차 대회에서 은메달을 목에 걸었습니다.

윤서진은 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 후속 점프가 흔들리면서 회전수 부족 판정을 받고 수행점수에서 1.43점 감점됐습니다.

더블 악셀을 안정적으로 뛴 윤서진은 가산점 10％가 붙는 후반부 점프인 트리플 루프에서는 깔끔한 착지로 0.63점을 추가했습니다.

스텝과 스핀은 모두 최고 레벨로 소화했습니다.

지난 8월 주니어 그랑프리 데뷔전에서 깜짝 은메달을 차지했던 허지유는 점프 난조를 겪으며 47.30점으로 19위에 그쳤습니다.

남자 싱글에서는 박현서가 51.42점으로 18위, 유동한이 48.64점으로 19위에 머물렀습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지