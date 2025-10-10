트럼프, 노벨평화상 안 주면 노르웨이 '관세 폭격' 할까

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

노르웨이가 트럼프 미국 대통령의 노벨평화상 수상 불발이 미국과의 관계에 미칠 파장에 대비하고 있다고 영국 일간 가디언이 9일(현지시간) 보도했습니다.올해 노벨평화상 수상자는 한국 시간 오늘(10일) 저녁 발표됩니다.수상자를 선정하는 노르웨이 노벨위원회의 뜻과 무관하게 트럼프 대통령은 자신이 노벨평화상 적임자라고 주장해 왔습니다.노벨위원회는 지난 6일 올해 노벨평화상 수상자를 결정했다고 밝혔습니다.6일은 트럼프 대통령의 가자지구 평화 구상을 기반으로 이스라엘과 하마스가 휴전에 합의하기 이틀 전입니다.수상자 결정 시점과 독립적인 위원회 구성 등을 고려하면 대부분 전문가는 트럼프 대통령이 올해 노벨평화상을 받을 가능성을 극히 낮게 보고 있습니다.그러나 노벨평화상에 대한 트럼프 대통령의 기대는 여전한 상황입니다.지난 8일 이뤄진 가자지구 1단계 휴전 합의 역시 노벨평화상을 염두에 둔 트럼프 대통령의 압박 속에 이뤄졌다고 보는 시각이 적지 않습니다.이 때문에 최종적으로 수상이 불발됐을 때 트럼프 대통령이 어떻게 반응할지를 두고 노르웨이의 우려가 크다고 가디언은 전했습니다.노르웨이 언론인 하랄드 스탕알레는 "트럼프가 보복에 나선다면 관세 부과, 북대서양조약기구(나토·NATO) 분담금 인상 요구, 또는 심지어 노르웨이를 적대국으로 선언하는 형태로 나타날 수 있다"고 내다봤습니다.그는 "트럼프는 워낙 예측 불가능한 인물"이라며 "'두렵다'는 단어를 쓰고 싶지는 않지만 난처한 상황이 될 수도 있다는 느낌이 든다"고 덧붙였습니다.노르웨이 사회주의좌파당(SV)의 키르스티 베르그퇴 대표는 "노벨위원회는 완전히 독립적인 기관이며 정부가 수상자 결정에 영향을 미치지 않지만, 트럼프가 그 사실을 알지는 모르겠다"며 "우리는 그의 어떤 반응에도 대비해야 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 집권 1기 때부터 노벨평화상에 집착해 왔으며, 최근에는 2기 행정부 출범 후 전쟁 8개를 끝냈다고 주장하면서 수상 욕심을 감추지 않았습니다.트럼프는 노벨평화상 수상자 발표를 하루 앞두고 수상 가능성을 묻는 취재진에 "역사상 누구도 9개월 만에 8개의 전쟁을 해결한 적이 없었다"며 "나는 8개의 전쟁을 멈췄다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)