'뮷즈' 열풍에 올해 300억 달성 전망…홍콩서도 K-컬처 알린다

▲ 주홍콩한국문화원 내 조성 중인 뮷즈 상설홍보관 조감도

이미지 확대하기

최근 한국 전통문화에 대한 관심이 커진 가운데 박물관 문화상품 '뮷즈'(MU:DS)가 역대 최고 매출을 기록할 것으로 예상됩니다.국립박물관문화재단에 따르면 올해 1∼8월 '뮷즈' 매출액은 약 217억 1천300만 원으로, 지난해 연간 매출액 212억 8천400만 원을 넘어섰습니다.2004년 재단이 설립된 이후 역대 최고 실적입니다.재단 관계자는 "'뮷즈' 매출은 2016년 약 61억 원에서 지난해 약 213억 원으로 3.5배 성장했으며 올해 연말에는 300억 원을 달성할 것으로 예상된다"고 말했습니다.'뮷즈'는 국립중앙박물관과 소속 지역 박물관의 주요 소장품을 바탕으로 만든 문화상품으로, '뮤지엄'(museum)과 '굿즈'(goods)를 합친 브랜드입니다.방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 소장한 것으로 알려져 화제가 된 반가사유상 미니어처, 차가운 음료를 부으면 선비 얼굴이 붉게 변하는 잔 등이 대표적입니다.최근에는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적인 열풍을 일으키면서 작품 속 캐릭터를 닮은 까치 호랑이 배지가 연일 동나기도 했습니다.'뮷즈'는 2016년 이후 서서히 성장세를 보이다 코로나19가 유행한 2020년에 매출액이 크게 줄었으나, 2022∼2023년에는 연이어 100억 원대를 기록했습니다.올해 8월까지는 역대 최다 인원인 56만 4천381명이 뮷즈를 산 것으로 집계됐습니다.그중에서 온라인으로 상품을 구매한 사람은 12만 3천120명으로, 2016년 2만 625명과 비교하면 거의 6배에 달합니다.재단 누리집 누적 가입자 수도 18만 명대로 늘었습니다.재단은 '뮷즈'를 더 널리 알리기 위해 해외 시장에도 진출할 계획입니다.재단은 오는 11일부터 주홍콩한국문화원에 '뮷즈' 상설 홍보관을 열고 반가사유상, 백제금동대향로, 청자 등을 주제로 한 상품 74종을 선보입니다.홍보관에서는 이달 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 만든 상품도 볼 수 있습니다.개관일에는 홍콩 최대 한국문화축제 '한국광장 2025'도 함께 열립니다.재단은 또 11월 미국 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 열리는 고(故) 이건희 삼성 선대 회장 기증품 특별 전시에 맞춰 현지에서 다양한 상품을 소개할 예정입니다.정용석 국립박물관문화재단 사장은 "'뮷즈'는 시대와 세대를 아우르는 K-컬처의 새로운 매개체"라며 "홍콩을 시작으로 북미와 유럽까지 활동 영역을 넓혀 전 세계에 한국 문화의 위상을 높이겠다"고 말했습니다.(사진=국립박물관문화재단 제공, 연합뉴스)