순수 파운드리 시장 33% 증가…"AI 수요 확대 영향"

올해 2분기 순수 파운드리 시장 매출액은 인공지능(AI) 수요 확대에 중국의 보조금 정책에 힘입어 작년 동기 대비 33% 증가한 것으로 나타났습니다.순수 파운드리 시장은 설계, 생산, 패키징 등 전체 파운드리 생태계 전반에서 파운드리 1.0에 속하는 반도체 위탁 생산 분야만을 의미합니다.시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 TSMC는 올해 2분기 순수 파운드리 시장에서 71%의 점유율을 기록했습니다.전년 동기(65%) 대비 6%포인트 증가했습니다.카운터포인트리서치는 TSMC가 3나노 공정 양산 확대, AI 그래픽처리장치(GPU) 수요에 따른 4·5나노 공정의 높은 가동률, 첨단 패키징 기술 CoWoS 확장 등으로 시장 점유율을 늘렸다고 분석했습니다.같은 기간 삼성전자는 스마트폰 및 기타 소비자 기기 회복세로 8%의 시장 점유율을 차지하며 2위를 유지했습니다.중국의 SMIC는 5%의 점유율을 차지하며 3위에 올랐습니다.카운터포인트리서치는 SMIC가 중국 정부의 보조금 정책으로 지속적인 수혜를 보고 있으며 고도화된 공정 노드로의 전환을 진행할 것으로 예상했습니다.카운터포인트리서치는 "2025년 하반기에는 첨단 공정 가동률과 전체 파운드리 업체들의 웨이퍼 출하량이 지속적으로 증가할 것으로 전망된다"고 밝혔습니다.(사진=카운터포인트리서치 제공, 연합뉴스)