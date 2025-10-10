북 노동당 창건 80주년…대규모 열병식 예상

<앵커>



오늘(10일)이 북한의 노동당 창건 80주년 기념일입니다. 어제 경축대회에 이어서 오늘은 대규모 열병식이 열릴 것으로 보이는데, 북·중·러가 다시 한번 연대를 과시하는 자리가 될 전망입니다.



안정식 북한전문기자가 보도합니다.



<기자>



북한이 노동당 창건 80주년 기념일을 하루 앞둔 어제 평양 능라도 5월 1일 경기장에서 경축대회를 가졌습니다.



김정은 위원장이 북한을 방문 중인 리창 중국 총리, 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장, 또 럼 베트남공산당 서기장 등과 함께 대회에 참가했습니다.



김정은은 연설에서 "오늘도 적수국들의 정치·군사적 압력에 초강경으로 맞서 나가고 있다"면서, "북한의 국제적 권위가 더욱 강화되고 있다"고 주장했습니다.



경축대회는 불꽃놀이로 시작해 대집단체조와 예술 공연 등으로 이어졌습니다.



당창건 기념일인 오늘은 평양 김일성광장에서 대규모 열병식이 있을 것으로 보입니다.



리창 중국 총리와 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장도 참석할 것으로 보여, 중러의 2인자들이 김정은과 함께 열병식 주석단에 서게 될 것으로 보입니다.



지난달 중국 전승절 열병식 당시에는 북·중·러의 정상들이 중국 천안문 망루 위에 선 바 있는데, 다시 한번 북·중·러의 연대를 과시하는 자리가 될 전망입니다.



이번 열병식에서 북한이 어떤 무기들을 새로 공개할지도 관심입니다.



북한은 신형 고체연료 ICBM 화성-20형을 개발 중이라고 밝힌 바 있어, 이번 열병식에서 화성-20형이 공개될 것이라는 예상도 나옵니다.



(영상편집 : 김종태)