올해 9월 선박 발주 44% 감소…한국·중국이 수주 양분

▲ HD한국조선해양 건조 선박

올해 9월 전 세계 선박 발주량이 전년 동월 대비 크게 감소한 가운데 한국과 중국이 수주를 양분한 것으로 나타났습니다.영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 9월 전 세계 선박 발주량은 350만CGT(표준선 환산톤수·123척)로 작년 동월 대비 44% 감소했습니다.한국은 이 중 135만CGT(33척·39%)를 수주했습니다.중국 142만CGT(69척·40%)와 비등한 수주량을 기록했습니다.다만 척당 CGT는 한국이 4만1천CGT, 중국이 2만1천CGT로 집계됐습니다.한국이 중국보다 고부가가치 선박을 2배 많게 수주했다는 뜻입니다.지난달 말 기준 세계 수주 잔량(남은 건조량)은 전월 말 대비 7만CGT 감소한 1억 6천599만CGT였습니다.국가별 수주 잔량은 중국 1억 86만CGT(61%), 한국 3천381만CGT(20%) 등의 순이었습니다.클락슨 신조선가지수는 185.58포인트를 기록하며 전월 대비 0.68포인트 떨어졌습니다.선종별 1척 가격은 17만 4천m³이상 액화천연가스(LNG) 운반선이 2억 5천만 달러, 초대형 원유운반선(VLCC)이 1억 2천600만 달러, 초대형 컨테이너선이 2억 7천만 달러였습니다.(사진=HD한국조선해양 제공, 연합뉴스)