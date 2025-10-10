미국 관세수입 2배 늘었지만…나랏빚 이자 1조 달러 돌파

▲ 도널드 트럼프 미 대통령

미국 연방정부가 지난달 종료된 2025회계연도에 전년보다 두 배 이상 많은 관세 수입을 거뒀지만, 나랏빚 이자 지급에 사상 처음으로 1조 달러, 약 1,420조 원 넘게 쓴 것으로 추정됐습니다.미 의회예산처(CBO)가 현지시간 8일 공개한 2025회계연도 미 연방정부 수입·지출 추정치에 따르면 관세 수입은 1,950억 달러, 약 277조 원으로, 전년 대비 두 배 이상 증가했다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일자로 보도했습니다.다만 관세율이 지난 4월부터 본격 인상됐기 때문에 2024회계연도 대비 증가 폭이 낮게 나왔는데, 관세 수입은 연방정부 전체 수입의 3.7%를 차지했습니다.공공부채에 대한 이자 비용은 1조 290억달러로, 사상 처음으로 1조 달러를 넘어선 것으로 추정됐습니다.전년 대비 약 8% 증가한 규모로 이러한 증가는 공공부채 증가와 금리 상승의 결과로 풀이됩니다.이자 비용이 공적 건강보험인 메디케어 지출이나 국방 지출을 웃돌았습니다.연방정부가 세금으로 거둔 5달러마다 1달러꼴로 이자 지급에 쓴 셈입니다.이에 따라 2025회계연도 미 연방정부의 재정적자는 전년과 거의 비슷한 1조8천억달러로 추정됐습니다.국내총생산(GDP) 대비 재정적자 비율은 2024회계연도 6.4%에서 2025회계연도 5.9%로 소폭 감소한 것으로 추산됐습니다.GDP 대비 공공부채 비율은 100%에 근접한 것으로 추정됐습니다.한편 스콧 베선트 미 재무장관은 9일 열린 지역은행 콘퍼런스에서 "현재 GDP 대비 재정적자 비율이 5%대 초반으로 떨어졌다"고 밝혔습니다.