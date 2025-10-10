뉴스

장기이식 기다리다 사망한 환자 지난해 3천 명 넘어서

남정민 기자
작성 2025.10.10 10:22 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
장기이식 기다리다 사망한 환자 지난해 3천 명 넘어서
지난해 3천 명 넘는 환자가 장기이식을 기다리다 미처 이식받지 못한 채 사망한 것으로 집계됐습니다.

국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원실이 보건복지부에서 받은 자료에 따르면 지난해 장기이식 대기 중 사망한 환자는 모두 3천96명이었습니다.

신장 이식 대기자가 1천676명, 간 1천117명, 췌장 72명, 심장 142명, 폐 88명 등으로 집계됐습니다.

최근 5년간 장기이식 대기 중 사망한 환자 수는 2020년 2천191명, 2021년 2천480명, 2022년 2천919명, 2023년 2천909명 등으로 증가 추세입니다.

전체 장기이식 대기자 수는 2020년 3만 5천852명에서 올해 6월 현재 4만 6천416명으로 계속 증가하고 있지만, 뇌사 기증자 수는 2020년 478명에서 지난해 397명으로 줄었습니다.

남인순 의원은 "인구 100만 명당 기증자 수인 '뇌사 기증률'이 미국 28.4%, 스페인 26.2% 등인데 우리나라는 7.8%에 머물고 있다"며 "대중매체 등을 활용한 적극적인 생명나눔문화 확산이 필요하다"고 강조했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남정민 기자 사진
남정민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지