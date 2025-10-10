'보스', 추석 극장가 지배하더니…개봉 7일 만에 손익분기점 돌파

영화 '보스'(감독 라희찬)가 7일 연속 박스오피스 1위를 기록하며 개봉 7일 만에 손익분기점을 돌파했다.



10일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '보스'는 지난 9일 전국 17만 4천277명을 동원해 박스오피스 1위를 지켰다. 누적 관객 수는 172만 9천426명.



'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화. 지난 3일 개봉 이후 연일 박스오피스 1위 행진을 이어가며 이번 추석 연휴 극장가의 승자가 됐다.



개봉 첫날 약 24만 명의 관객을 동원, 2020년 팬데믹 이후 10월 개봉한 한국 영화 중 최고의 오프닝 스코어 기록을 경신해 열띤 호응을 끌어냈다.



또한 6일 추석 당일에는 좌석 판매율 40.4%로 좌석 판매율 1위를 기록했으며, 팬데믹 이후 10월 개봉 한국 영화 가운데 최단 기간 100만 관객을 돌파한 강하늘, 정소민 주연의 영화 '30일'보다 빠른 속도인 5일째 100만 관객을 동원하며 새로운 흥행 기록을 써 내려가고 있다.



'보스'는 전국 극장에서 상영 중이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)