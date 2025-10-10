최우식♥정소민, 도파민 폭발 '위장 신혼' 시작된다…'우주메리미', 오늘(10일) 첫방

'우주메리미'가 첫 방송을 앞두고 시청 포인트를 공개해 기대감을 자아낸다.



10일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'(극본 이하나/연출 송현욱, 황인혁)는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 진짜보다 더 진짜 같은 위장 신혼부부의 로맨스가 설렘을 자아낼 예정이다.



첫 방송을 앞두고 '우주메리미'에 대한 관심이 집중되는 가운데, 시청자 마음을 사로잡을 '우주메리미 입주 포인트'를 짚어봤다.



먼저 '믿고 보는 배우' 최우식과 '로코 여신' 정소민이 '우주메리미'를 통해 사랑스러운 매력의 '위장 신혼부부'로 변신한다. 탄탄한 연기력과 캐릭터 소화력을 보여준 최우식이 대한민국 최초의 제과점 명순당의 4세 '김우주' 역을 맡아 연기 변신에 나선다. 또한 정소민은 전매특허 러블리 코믹 연기로 가짜 남편을 구해야 하는 처지에 놓인 예비신부 '유메리'를 사랑스럽게 그려낸다.



특히 소문난 '케미 종결자' 최우식과 정소민은 진짜를 뛰어넘는 위장 신혼부부 연기로 달달한 설렘과 웃음을 선사할 예정이다. 최우식과 정소민은 설레는 키 차이와 비주얼 케미로 설렘을 유발하는가 하면, 애드리브로 한 신을 꽉 채울 만큼 '척하면 척'하는 연기호흡으로 과몰입을 이끌 것이다.



이에 더해 위장 신혼부부 우주메리의 감시자 백상현 역의 배나라, 짝사랑 전문 우주의 소울메이트 윤진경 역의 신슬기, 적반하장의 끝판왕인 메리의 전 약혼자 김우주 역의 서범준 등 개성강한 배우들이 극에 긴장감을 불어넣는다. 저마다의 매력이 폭발하는 배우들의 앙상블이 유쾌한 재미를 더할 전망이다.



무엇보다 서바이벌 게임처럼 심쿵 도파민을 터트릴 '90일간의 위장 신혼 미션'에 관심이 집중된다. 약혼자의 외도와 파혼, 영끌한 신혼집 전세사기까지 인생의 위기를 만난 유메리는 최고급 신혼집 경품에 당첨된다. 경품을 사수하기 위해 필요한 하나는 바로 '김우주'. 전 약혼자와 동명이인인 김우주(최우식 분)에게 가짜 남편을 부탁한 메리, 빅딜 끝에 신혼부부 위장에 동참한 우주는 명의 이전 유예기간인 90일 동안 '위장부부'라는 비밀을 사수해야 한다. 이에 진짜 신혼부부를 뛰어넘는 우주와 메리의 달콤짜릿한 위장전략과 운명의 장난처럼 시작되는 이들의 로맨스에 관심이 집중된다.



'우주메리미'는 바로 오늘, 10일 밤 9시 50분 첫 방송된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)