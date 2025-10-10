뉴스

"고문으로 인한 심장마비" 캄보디아 박람회 간 대학생 2주 만에 사망

정경윤 기자
작성 2025.10.10 10:32 수정 2025.10.10 10:47 조회수
캄보디아에 다녀오겠다면서 집을 떠난 한국인 대학생이 현지에서 2주 만에 사망한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

이 대학생은 캄보디아에서 범죄 단체에 납치돼 고문을 당해 사망한 것으로 전해졌습니다.

경찰 등에 따르면 경북 예천군 출신 22살 대학생 A 씨는 지난 7월 17일 가족들에게 "캄보디아 박람회에 다녀오겠다"며 집을 나섰습니다.

1주일이 지났을 무렵 가족들은 "A 씨가 사고를 쳐서 감금됐다, 5천만 원을 주면 풀어주겠다"는 전화를 받았고, 이 사실을 경찰과 캄보디아 대사관에 신고했습니다.

당시 A 씨의 휴대전화로 전화를 건 남성은 조선족 말투를 사용한 것으로 전해졌습니다.

가족들은 A 씨의 정확한 감금 위치 등을 파악할 수 없었으며, 나흘 뒤엔 연락마저 끊겼습니다.

A 씨는 2주 뒤인 8월 8일 숨진 채 발견됐습니다.

캄보디아 캄포트주의 보코르산 범죄 단지 인근에 감금돼 있었으며, 사망 원인은 고문과 극심한 통증으로 인한 심장마비인 것으로 전해졌습니다.

A 씨의 사망 사실은 확인됐지만, 시신은 부검과 현지 화장 일정 등을 고려해 이달 중 국내로 들어올 예정입니다.

경찰은 현지 경찰과 공조해 A 씨가 캄보디아에 입국한 이유 등을 비롯해 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

현재 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 납치 신고 건수는 지난해 220건, 올해 8월까지 330건으로 급증했습니다.

외교부는 지난달 캄보디아 프놈펜 등 일부 지역에 대해 여행 자제인 여행경보 2단계 및 특별여행주의보를 발령했습니다.

(취재 : 정경윤, 영상편집 : 김나온, 제작 : 디지털뉴스편집부)
