강남 유흥업 종사자 신상 폭로? 악의적 '강남주'는 누구인가…'그알' 추적

SBS '그것이 알고 싶다'가 의문의 인물 '강남주'에 대해 파헤친다.



오는 11일 방송될 '그것이 알고 싶다'에서는 '얼굴 없는 심판자-강남주는 누구인가'라는 부제로, SNS에 수백 명의 신상정보를 폭로하고 악의적인 비방글을 유포한 '강남주'를 추적한다.



지난 2016년 활개를 쳤던 신상 폭로 계정 '강남패치'. 주로 강남의 유흥업 종사자나 유명인들에 대한 허위사실을 유포해 문제가 됐고, 운영자가 검거되며 일단락된 바 있다. 그런데 강남 유흥업 종사자들에 대한 신상정보를 무차별 폭로하는 SNS 계정이 다시 등장했다.



처음엔 몇몇 유흥업소 종업원에게 악의를 품어 글을 올리는 걸로 추측됐던 강남주. 이후 유사한 계정이 등장하며, 유흥업소와 전혀 무관한 일반인도 사냥감이 됐다. 얼굴과 이름, 집 주소 등 신상정보를 버젓이 게시하며 마약과 성매매를 했다는 식의 폭로를 이어간 것이다.



한 여성이 자신의 실명과 얼굴을 공개하겠다며 카메라 앞에 섰다. 자신이 마약을 투약했다는 허위사실이 강남주 계정을 통해 유포되면서 고통받고 있다는 노시엘 씨. 통역사로 일하던 직장에 누군가 '마약'이라고 적힌 가루를 보내는 등 협박과 조롱도 당했다고 한다.



확인되지도 않은 내용의 제보를 받고 살을 붙인 뒤, 무차별 폭로를 이어가는 강남주. 게시글을 내려달라고 애원하는 이들에게 수백만 원의 돈을 보내면 내려주겠다고 협박했고, 실제로 꽤 많은 돈을 코인으로 받아 갔다고 한다. 타인의 파멸을 노리는 포식자, 강남주는 대체 누굴까.



강남주는 강남을 잘 아는 20-30대 여성으로 추정되지만, 실명도 얼굴도 거주지도 불명확하다. 우회 IP를 사용해 경찰도 자신을 잡을 수 없다며 자신만만한 그를 추적할 방법은 없을까. 그런데 '그것이 알고 싶다' 제작진에게 '강남주에게 조력자가 있으며, 강남주로 의심되는 인물이 있다'며 한 남성이 연락을 해왔다. 이 제보는 사실이며, 강남주 추적은 성공할 수 있을까.



의문의 인물 강남주에 대해 파헤칠 '그것이 알고 싶다'는 오는 11일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)