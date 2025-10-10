송언석 "국감서 정권 위선 파헤칠 것"…국정자원 화재 국조 제안

▲ 국민의힘 송언석 원내대표

국민의힘 송언석 원내대표는 다음 주 시작하는 국정감사와 관련해 "이재명 정권의 위선과 거짓을 끝까지 파헤치는 국감이 될 것"이라고 말했습니다.송 원내대표는 오늘(10일) 오전 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "이번 국정감사의 기조는 독재를 저지하고 내 삶을 지키는 국감"이라며 이같이 밝혔습니다.그는 이번 국감의 3대 목표로 ▲ 자유와 공정의 수호 ▲ 경제 성장의 회복 ▲ 국정 운영의 투명화를 제시하고 "먹고 살기 위해 땀 흘리며 노력하는 국민의 꿈과 삶의 터전을 지키기 위한 국정감사가 될 것"이라고 강조했습니다.또 "이재명 정권의 사법 체계 교란 시도를 낱낱이 파헤치고, 정부의 실정으로 무너지는 경제가 다시 뛰도록 경제 성장의 회복을 추진하겠다"고 말했습니다.아울러 "이재명 정권의 위선에 맞서 투명한 국정 운영을 바로 세우겠다"며 "어디부터 어디까지 진실인지 종잡을 수 없는 이재명 정권의 위선과 거짓을 끝까지 파헤치는 국감이 되도록 하겠다"고 밝혔습니다.송 원내대표는 국가정보자원관리원 화재 관련 국정조사를 제안하면서 "원인 규명과 복구 지연 사유, 시스템 관리와 콘트롤타워 채비까지 국정조사를 통해서 낱낱이 밝혀져야 한다"고 강조했습니다.그는 "화재 발생 2주가 되도록 피해 규모조차 정확하게 특정하지 못한 정부의 책임이 크다"며 "화재 원인과 피해 규모, 콘트롤타워인 대통령실 대응까지 총체적인 부실을 재점검하고 책임 소재를 끝까지 밝히는 조사가 이뤄져야 한다"고 주장했습니다.국민의힘은 오늘부터 국감 종료 시까지 기존 원내대책회의를 국감 대책회의로 전환해 운영하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)