"본사만 몸집 불었다"…가맹점과 매출 격차 더 벌어져

국내 프랜차이즈 본사와 가맹점 간 매출 불균형이 심화한 것으로 나타났습니다.기업분석연구소 리더스인덱스가 공정거래위원회 가맹사업정보제공 시스템과 전자공시시스템상 피자 등 7개 업종의 가맹 본부와 가맹점의 3년 치 현황을 분석한 결과입니다.7개 업종에는 커피 및 음료, 치킨, 피자, 편의점, 제과제빵, 외식, 화장품이 포함됐습니다.조사 결과 7개 업종 프랜차이즈 가맹점 수는 2022년 8만 7천108개에서 지난해 9만 2천885개로 6.6% 증가했습니다.이 기간 가맹 본사 매출액은 43조 1천565억 원에서 47조 7천963억 원으로 10.8% 증가했지만, 가맹점의 매출액은 3억 2천723만 원에서 3억 248만 원으로 7.6% 감소했습니다.본사와 가맹점 간 불균형이 가장 큰 업종은 피자 업종이었습니다.7개 피자 프랜차이즈 본사의 매출이 4천189억 원에서 1조 1천193억 원으로 66.5% 증가한 반면, 가맹점은 3억 5천381억 원에서 3억 1천163만 원으로 11.9% 감소했습니다.이 기간 피자 프랜차이즈 가맹점 수는 1천757개에서 1천895개로 7.9% 증가해 점포당 매출액이 감소하는 시장 포화 현상이 뚜렷했습니다.외식 업종 역시 54개 본사 매출이 29.7% 증가하는 동안 가맹점의 평균 매출액은 16.4% 감소했고, 제과제빵의 경우 8개 본사 매출이 5.0% 증가하는 사이 가맹점의 평균 매출액은 18.7% 줄었습니다.가맹점 수와 매출액이 동시에 성장한 업종은 커피 및 음료가 유일했습니다.17개 본사의 가맹점 수는 9천661개에서 1만 1천513개로 3년간 19.2% 늘어나며 가장 높은 증가세를 보였습니다.본사 매출액은 2조 9천563억 원에서 3조 9천447억 원으로 33.4% 증가했고, 같은 기간 가맹점당 연평균 매출액도 14.1% 늘었습니다.