신장식 "지선 전 합당 없다…김현지 국감 출석 할 수밖에" [정치쇼]

▷김태현 : 추석 연휴가 끝이 났습니다. 민심은 과연 어디로 흐르고 있을까요. 어제 여야 거대정당의 목소리를 들어봤다면 오늘은 조국혁신당과 개혁신당의 목소리를 차례로 들어보도록 하겠습니다. 먼저 조국혁신당의 신장식 의원입니다. 의원님, 안녕하세요.▶신장식 : 안녕하세요. 신장식입니다.▷김태현 : 잘 지내셨습니까.▶신장식 : 네. 짬짬이 쉬었는데요. 국감이 월요일부터 바로 시작이에요.▷김태현 : 맞아요.▶신장식 : 그러다 보니까 아무래도 국감 신경을 좀 썼지요.▷김태현 : 추석 연휴 때 보니까 추석 앞두고 용산역에서 귀성길 인사를 했더라고요.▶신장식 : 네.▷김태현 : 역시 핵심 지지기반인 호남을 의식한 행보가 아닌가 싶기도 한데요.▶신장식 : 아무래도 그럴 수 있는데요. 용산역하고 서울역 둘 중에 하나는 어쨌든 가야 되니까, 결정을 해야 되기 때문에요. 올 추석에는 용산역을 갔다. 다음에는 아마 서울역에서, 얼마 전에 서울역에서도 한번 했으니까요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 호남 영남 할 것 없이 열심히 해야지요.▷김태현 : 어쨌든 추석 연휴 동안 들은 민심은 어떻습니까?▶신장식 : 트럼프, 조지, 윤어게인 이렇게요.▷김태현 : 트럼프는... 그다음에 트럼프 다음에 뭐요?▶신장식 : 조희대 지귀연, 조지.▷김태현 : 그 약자시군요.▶신장식 : 네. 그다음에 윤어게인 쟤들은 왜 저러는 거야. 그러니까 트럼프 관련해서는 정말 말씀들을 많이 하시더라고요. 이러다가 우리나라는 뭐 어떻게 되는 거야?▷김태현 : 국민들이 불안하지요.▶신장식 : 불안합니다. 일단 불안하고요. 그다음에 미국이 민주주의 선진국이라고 알고 있었는데 그거 아니야. 저러다가 전쟁나는 거 아니야, 내전나는 거 아니야?▷김태현 : 우리가 알던 미국은 없어 뭐 이런.▶신장식 : 우리가 알던 미국은 없어. 그러니까 이게 약간 반미하고 달라요. 미국하고는 잘 지내야지. 그런데 트럼프는 좀 아닌 것 같아 이런 게 어르신들의 말씀이세요. 좀 보수적인 분들도요.▷김태현 : 예전에 80년대 운동권이 가지고 있었던 반미정서와는 좀 다른 얘기라는 말씀이지요.▶신장식 : 확실히 좀 달라요. 저희 부모님도 트럼프 약간 정신이 뭐 이런 식의... 우리가 알던 미국은 없어요. 그런 데다가 무슨 뭐 군대를 민주당이 센 소위 블루 스테이트 쪽에다가 군대를 보낸다며? 뭐 이렇게까지 표현을 하는데요. 윤보다 더 한 사람 아니야라는 얘기를 해서 트럼프 얘기가 제일 많았고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그다음에 조희대와 지귀연에 대해서는 사법부에 대한 비판도 사실은 상당히 컸어요. 다른 거보다 윤석열을 풀어줬다라고 했던 것, 그다음에 조희대는 뭐 하늘에 계신 분이야. 왜 말을 안 해? 이 부분에 대해서도 좀 답답해하시는 분들이 많고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그다음에 윤어게인 관련해서는 중국과 조금이라도 무슨 뭐 사업을 했다거나 이런 분들은 어떻게 먹고살자는 거야. 그러니까 사실 소위 저도 시내 지나가다가 뭐 이렇게 그들의 구호를 들었는데요.▷김태현 : 그러면 윤어게인 세력과 혐중시위하는 분이 같다고 보시는 거예요?▶신장식 : 사람들이 같다라고 보는 거예요. 실제로는 분리돼 있는지 어떤지는 잘 모르겠습니다마는, 일부 분파만 그러는 건지는 모르겠습니다마는. 특히 중국과 관련해서 혐오, 증오선동 이게 무슨 명동, 건대입구, 대림동 이런 데에서 실제로 벌어지는 것들이 뉴스나 이런 데 나오니까 중국에 대해서 우호적이지 않은 분들도 우리가 먹고살려면 저렇게까지 할 일은 아니지 않나 하는 정도 생각을 많이 하시더라고요.▷김태현 : 그러면 의원님, 우리 의원님이 못 본 사이에 조국혁신당에서 어마어마한 일들이 많았잖아요. 정말 좋은 일과 정말 나쁜 일이 그냥 공존했는데요. 조국 비대위원장의 사면은 조국혁신당 입장에서 너무 좋은 일일 거고요. 그 이후에 있었던 강미정 대변인 사퇴, 그다음에 성비위 문제, 지도부 총사퇴 이거는 정말 안 좋은 일일 건데요.▶신장식 : 네.▷김태현 : 들어보셨더니 조국혁신당에 대한 민심은 어떻습니까.▶신장식 : 그 호남 쪽 분들하고, 제가 이번에 뭐 호남을 직접 가지는 않았지만요. 추석 직전에는 한번 다녀왔고요. 당원들 만나러 다녀왔고요. 사실 호남 민심이 굉장히 무섭습니다.▷김태현 : 그렇지요.▶신장식 : 제가 작년 4월달에 총선 치르면서도 거기서 1등 하고, 저희 조국혁신당의 비례 정당 투표에서 하면서도 사실은 한편으로는 좋은데, 한편으로는 등골이 오싹하더라고요. 저게 회초리가 되면 진짜 뼈도 못 추린다라고 생각을 했는데요. 지금 굉장히 엄하게 꾸짖고 계세요. 그런데 보면 우리 당이 해결해야 될 과제가 뭐냐 하면 현재 소위 차기 정치지도자 당사자는 그런 거 볼 겨를이 없습니다 싶은데 저는 또 들여다보게 되잖아요.▷김태현 : 누구나 보게 되지요.▶신장식 : 네. 차기 정치지도자에 대한 지지율에 있어서는 조국 대표가 제일 높게 나오는 여러 조사들의 결과가 있습니다. 다양한 기관에서요. 그런데 당 지지율은 거기에 한참 모자라거든요. 그러니까 여전히 그 기대감은 가지고 있으나 한번 두고 보자. 이 문제를 어떻게 해결하고, 당신들의 정치적 효능감, 효용성을 내년 지방선거까지, 올 연말 연초까지 어떻게 보여주는가를 한번 지켜보겠다. 그런데 이게 따뜻한 눈길이라기보다는 굉장히 매서운 눈길로 지켜보고 계시더라라는 게 제가 느낀 국민들, 특히 호남지역의 민심이었습니다.▷김태현 : 너희들이 왜 필요한지 우리가 지켜볼게 이런 말씀이신 거잖아요.▶신장식 : 그렇습니다.▷김태현 : 그 얘기는 호남 주민 유권자들 입장에서 민주당이 지금 대선도 이겼고, 민주당으로서 충분한데 조국혁신당이 민주당과 다른 게 뭐지라는 이런 생각을 가지고 계신다는 말씀이세요?▶신장식 : 그 부분을 정치적으로 보자면 우리가 상위권 선진국, 선진복지국가로 가기 위한 여러 가지 말씀을 드리고 있습니다마는 그게 굉장히 정치적 효능감으로 아직까지, 그러니까 이런 지향점이 분명히 다른 부분이 있거든요.▷김태현 : 민주당과 조국혁신당은요.▶신장식 : 네. 우리는 왼쪽 운동장을 넓게 쓰겠다. 한국 정치에서 왼쪽 운동장이 비었단 말이지요. 민주당이 중도보수정당을 선언했기 때문에 왼쪽 운동장이 비었기 때문에 여기에서 정치적 효능감을 보여드려야 된다라는 것이 저희들의 지향점인데요. 이 부분은 아직 피부로 와닿고 있지 못하는 것 같아요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 호남 쪽에서는 이게 있습니다. 소위 정치개혁 정치혁신, 소위 호남에서도 일부 기득권화되어 있는 이런 정치인들에 대해서 새로운 대체제가 필요하다라고 하는 것에 대해서는 굉장히 강한 욕구를 가지고 계세요.▷김태현 : 예를 들면 우리가 민주당 깃발만 나오면 다 찍어주냐 뭐 이런.▶신장식 : 그런 거지요. 그런 기대감이 올 초에 있었던 담양군수 선거에서 저희들 후보에 정철원 군수의 당선으로 이어졌던 거고요. 그다음에 또 하나는 영남지역에서, 부울경 대구·경북지역에서 민주당 혼자 싸우기 어려우니 민주당이랑 한번 제대로 연대해서 손 맞잡고 여기서 한번 실력을 보여봐. 마침 조국 대표 고향도 부산이잖아라고 하는 기대감도 있어요.▷김태현 : 호남분들이?▶신장식 : 네. 그러니까 호남분들이 호남에서 새로운 인물, 새로운 정치인들을 저희들이 좋은 분들을 발굴해서 거기서 경쟁, 저는 뭐 경쟁이 지역을 발전시키고 경쟁이 민주주의를 심화시킨다라는 말씀을 호남에서는 많이 말씀을 드리거든요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 이게 하나라면 영남지방에서 경쟁력을 갖는 중량급 정치인이 있었으면 좋겠다, 대선후보급 정치인이 있었으면 좋겠다라는 바람이 있으신 거예요.▷김태현 : 그러면 의원님, 결국 내년에 지방선거잖아요. 조국 비대위원장이 이런 얘기를 했어요. 내년 지방선거 전에 민주당과 합당은 없다. 그 얘기는 지방선거는 어쨌든 조국혁신당 간판으로 치른다는 거잖아요.▶신장식 : 당연하지요.▷김태현 : 그러면 역시 전략은 호남에서는 민주당과 경쟁, 수도권과 영남에서는 연대 이런 겁니까?▶신장식 : 당연합니다. 작년에 저희들이 부산 금정에서는 후보 단일화를 했지요.▷김태현 : 그러면 민주당은 적이에요, 동지예요?▶신장식 : 경쟁하는 동지지요.▷김태현 : 애매하네요.▶신장식 : 동지적 경쟁관계, 경쟁적 동지. 그러니까 뭐 그럴 수밖에 없잖아요. 그러니까 말하자면 우리가 목표로 하는 건 조국 비대위원장도 말씀하셨다시피 국민의힘 내란세력 제로입니다. 호남에서는 걱정이 없거든요. 경쟁해도 돼요. 그다음에 나머지 지역에서는 힘을 합쳐야지요.▷김태현 : 그러면 지방선거 결과 보고, 예를 들어서 조국 비대위원장과 우리 신장식 의원을 비롯한 조국혁신당이 원하는 결과가 나오면, 호남에서도 많이 이기고요. 그러면 그다음 총선까지 또 독자노선으로 가고요. 만약에 결과가 안 좋으면 합당하고 뭐 이런 겁니까?▶신장식 : 아니요. 그거는 뭐 결과 여부가 아니라 정당이라는 것은,▷김태현 : 선거 전에는 합당은 없다고 그러셔서요. 그러면 선거 후니까요.▶신장식 : 그거는 지금 당면한 문제를 말씀을 드리는 거고요. 우리가 이념적으로나 추구하는 바가 같으면 합치는 거고요. 그다음에 지금 당면한 정치적 과제가 힘을 합쳐야 된다라고 하면 합치는 거지요. 그런데 저희들은 연합정치를 기본으로 한다. 경쟁할 곳에서 경쟁하고, 힘을 모을 곳에서 힘을 모은다라고 생각을 해왔고, 그건 한번도 변한 적이 없어요. 대선 때도 가장 먼저 우리는 이번에 후보 내지 않고, 이재명 후보를 지원하고 연대한다라는 선언을 저희들이 가장 먼저 했거든요. 저희들은 힘을 모은다.▷김태현 : 네.▶신장식 : 지금 당면한 과제가 뭐냐, 극우 내란세력의 청산이다라고 하는 것이 당면한 과제이고, 그 당면한 과제를 해결하기 위해서 정치적으로 어떤 선택을 할 거냐는 그때그때 국민들의 뜻을 따라가면 됩니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 현안 좀 볼게요. 이재명 대통령 예능 냉부해 출연이요. 이걸 가지고 여당하고 국민의힘하고 고소고발전이 이제 여의도에서 해결 못하고 서초동으로 가져갔어요.▶신장식 : 이게 이럴 일입니까.▷김태현 : 이거 어떻게 보세요?▶신장식 : 진짜 이게 이럴 일인가 싶고요. 그다음에 이게 뭐 국민들이 보는 예능, 하여튼 간에 이 논란의 최대승자는 냉부해 프로그램이지요.▷김태현 : 방송국이지요.▶신장식 : 방송국이에요. 소위 방송국분들은 아주 그냥 쾌재를 부르고 있을 텐데요. 이게 시작이 주진우 의원부터 시작이 됐단 말이에요. 그런데 관저에 있는 냉장고 언제 옮겼어? 저도 봤어요. 평소에도 가끔 지나가다가 보는 프로그램이었는데 이번에는 찾아서 보게 되더라고요, OTT에서요. 그런데 관저에서 냉장고 안 가져갔더만, 제철 재료 가지고 그냥 했더만요.▷김태현 : 원래 그 포맷하고는 좀 다르게 했다고 하더라고요.▶신장식 : 네. 그래서 이게 대통령을 비판하고 뭐 때로는 흠집 내고 하는 게 야당의 하나의 정치적 선택일 수는 있는데 이게 이럴 일인가. 장동혁 이번에 어디 갔어요. 사실 그 많은 ‘원 배틀 애프터 어나더’, ‘어쩔 수가 없다’ 등등등 굉장히 좋은 영화들이 많이 있었는데 ‘건국전쟁2’ 보러 가셨더만요. 장동혁 대표가 ‘건국전쟁2’ 보러 가면 제주나 여순이나 이런 쪽에 계신 피해자 유족들은 무슨 생각을 할까. 장동혁 대표나 주진우 의원이 지금 한쪽 눈만 뜨고 계신 게 아닌가라는 생각을 하고요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 이거 예능 가지고 좀 그만합시다. 이거 냉장고 털려다가 집안 거덜나고 있는데 냉장고만 털고 있어서 되겠습니까.▷김태현 : 국민의힘의 과도한 비판이다, 뭐 과도한 흠집 내기다 이런 입장이신 거잖아요.▶신장식 : 그렇지요. 그런데 저는 뭐 대통령실이나 민주당 쪽에서도 뭐 그러라 그래 하고 그냥 가도 되는 문제 아닌가 하는 생각은 들어요, 솔직히.▷김태현 : 그러면 민주당에서도 굳이 뭐 장동혁 대표를 고발까지 할 게 있느냐 이런 말씀이시군요?▶신장식 : 그냥 그러라 그래, 기차는 간다. 뭐 이렇게 태도를 보여도 되지 않나 그런 생각이 들어요.▷김태현 : 그 부분은 어떠세요? 대통령 예능 출연 자체를 뭐라 하는 게 아니라 굳이 그때 했어야 돼? 좀 시간을 미룰 수도 있었잖아. 뭐 이런 얘기들을 하거든요, 날짜를요.▶신장식 : 그런데 미국 갔다 와서 회의일지를 쭉 보니까 회의할 거 다 했고, 지시할 거 지시했고, 끝나자마자 또 뭐 했고, 그 당시 시간에도 총리가 그때도 주관하고 있었고요. 그래서 이거 지나친 꼬투리다 싶어요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 사실은 이 꼬투리보다 저는 국민의힘에 더 답답한 건 뭐냐 하면, 국민의힘이나 또는 일부 김민수 최고위원이나 이런 분들 얘기 들어보면요. 트럼프 미국과의 관세협상 선불 3,500억 달러인가 헷갈리네요. 450조인가 이렇게 되는 거 아니에요. 이런 때는 좀 힘을 모아야 되는 거 아닌가. 저는 진보와 보수의 문제가 아닌 것 같아요. 지금 나라가 진짜 거덜날 일이에요. 그런데 거기에 자꾸 딴지 걸고 그러시더라고요. 그러면 안 돼요.▷김태현 : 알겠습니다. 연휴기간 내내 국감 준비하셨다고요.▶신장식 : 내내는 아니고요. 우리 보좌진들도 쉬어야 되니까요.▷김태현 : 다음 주 월요일부터 국감인데요. 국감에서 조국혁신당이 제일 주목하고 있는 건 어디예요?▶신장식 : 국감에서 우리가 투 제로라고 해서 하나는 내란세력들 제로시켜야 된다. 이거는 인적청산의 과제도 있고요.▷김태현 : 투 제로요.▶신장식 : 그다음에 하나의 제로는 불평등 제로. 그래서 불평등과 격차를 좀 해소하는 정책 위주로 가야 되겠다라고 두 개의 축을 가진 거예요. 불평등제로, 내란제로 이렇게 해서요. 제가 정무위원회하고 운영위원회인데요. 여기를 놓고 보자면 예를 들면 김형석 독립기념관 장이요. 제가 자료 보다가 정말 이분 너무 짜친다, 공적 마인드 없다. 법카 사용내역이나 관용차 운영내역을 보니까 안 되겠더라고요. 공적 마인드 너무 없으세요. 그러니까 예를 들면 그런 분들이요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 또 안창호 국가인권위원장. 그다음에 유철환 국민권익위원회 위원장 이런 분들은 이번 국감 과정에서 본인의 생각도 중요하지만 한편으로는 기관을 어떻게 운영했는가를 보니까 이걸로도 안 되겠더라고요. 이런 분들은 국감에서 미리 예고드립니다. 세 분 각오하고 계세요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 운영위도 하시잖아요. 김현지 실장 불러요?▶신장식 : 김현지 실장 나올 수밖에 없지 않나요? 그리고 운영위원회 자리에서도 얘기를 했는데 중요한 건 뭐냐 하면 우리가 1년치 국감이잖아요. 1년을 돌아봐야 돼요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그런데 1년 중에 지난 1년을 생각해 보면 6개월은 윤석열 대통령실이고요. 5개월은 이재명 대통령실이에요. 그런데 작년 국감 때 나와서 정진석, 윤재순 전 총무비서관 이런 분들 나와서 다 거짓말했거든요. 나토 3종 세트 같은 경우에 2점은 빌렸고, 1점은 중소기업 걸 샀다라고 윤재순 실장이 얘기했고요. 김성훈 전 경호처 차장 막 거짓말해놓고 저 증인선서 한 사람입니다 하고 오히려 큰소리쳤어요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 정진석 이 양반 골프연습장 지금 다 실체 드러났는데 그때 그런 거 없습니다. 참고일 뿐입니다라고 얘기했거든요. 이분들 불러야지요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그래서 국감을 하려면 1년치를 제대로 하자. 김현지도 나오고, 정진석, 윤재순, 김성훈도 나와라.▷김태현 : 전 정부도 나오고 현 정부도 나온다.▶신장식 : 그렇지요. 왜냐하면 우리는 1년치 국감을 해야 되잖아요. 그런데 사실은 대통령실은 1년치가 저쪽이 더 길어요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 네. 그리고 지난 국감 때 나와서 거짓말했어요. 위증죄로 고발해야지요.▷김태현 : 그러면 그 얘기는 국민의힘에서 전 정부 대통령실 멤버들 증인출석하는 거 증인채택 동의 안 해 주면 김현지 실장도 동의할 수 없다는 얘기예요?▶신장식 : 둘 다 해야 된다.▷김태현 : 둘 다 해야 된다.▶신장식 : 둘 다 해야 된다라고 봐요. 작년 국감 때 이원모 비서관이 대통령실 그만뒀음에도 불구하고 증인채택돼서 나와서 증언했어요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 네. 그런 사례도 있으니까요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 시간이 없으니까 짧게 부탁드릴게요. 의원님이 만약에 영등포경찰서장이었으면 이진숙 전 방통위원장 체포영장 쳤다 안 쳤다.▶신장식 : 이게 참 애매합니다. 경찰은 경찰 일을 했고, 법원은 법원 일을 했어요. 그런데 경찰은 좀 세게 했다 이 정도요.▷김태현 : 그래요? 조국혁신당의 신장식 의원이었습니다. 감사합니다.▶신장식 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]