르브론 제임스, 부상으로 NBA 23번째 시즌 개막전 결장

▲ 르브론 제임스

미국프로농구(NBA)에서 23번째 시즌을 맞이하는 LA 레이커스의 르브론 제임스(40)가 정규리그 개막전에 나서지 못합니다.10일(한국시간) ESPN과 AP 통신 등에 따르면 레이커스 구단은 제임스가 오른쪽 좌골신경통으로 3∼4주 더 결장할 것이라고 발표했습니다.이에 따라 제임스는 오는 23일 안방인 스테이플스 센터에서 예정된 골든스테이트 워리어스와의 2025-2026시즌 정규리그 첫 경기에도 뛸 수 없게 되었습니다.좌골신경통은 허리에서 시작해 발까지 이어지는 '좌골신경'이 손상되거나 압박될 때 발생하는 신경통의 일종입니다.NBA는 정규리그 개막을 앞두고 이달 초부터 시범경기를 진행 중입니다.레이커스가 치른 2경기에 제임스는 모두 출전하지 않았습니다.제임스는 지난주 시작한 팀 훈련에도 참여하지 않고 있습니다.구단의 부상 관련 발표 전 레이커스의 J.J.레딕 감독은 제임스의 상태와 관련된 질문에 "자체 일정에 따라" 움직이고 있다고 전했습니다.12월 31일 만 41세가 되는 제임스는 2003년 신인 드래프트에서 전체 1순위로 클리블랜드 캐벌리어스에 지명돼 NBA에 데뷔한 뒤 20년 넘게 슈퍼스타로 활약해 왔습니다.지난 시즌까지 통산 4만2천184점을 쌓아 NBA 정규리그 역대 최다 득점 기록을 보유했습니다.통산 정규리그 출전은 1천562경기로, 앞으로 50경기에 더 나서면 이 부문 역대 1위가 됩니다.앞서 22시즌을 뛰어 빈스 카터(은퇴)와 '최다 시즌 출전' 공동 1위인 그는 이번 시즌 출전하면 이 부문 단독 1위에도 오를 수 있습니다.다만, 부상 결장 변수로 이달 중에는 달성이 불투명해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)