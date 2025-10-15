[오그랲] '오타쿠' 시대의 끝이 도래했다? 메인스트림이 된 일본 애니메이션

안녕하세요. 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 혹시 여러분은 일본 애니메이션 좋아하시나요? 예전엔 일본 애니메이션 좋아한다고 하면 썩 좋은 반응을 얻지 못했던 것 같은데 요즘엔 많은 사람들이 일본 애니메이션을 즐기고 있는 듯합니다.



유행이라는 말이 어울릴 정도로 극장과 OTT를 가리지 않고 '일본 애니 열풍'이 이어지고 있습니다. 최근 극장가에서 흥행한 '귀멸의 칼날: 무한성편'은 540만 명(10월 13일 기준)을 넘겼고요, '체인소 맨: 레제편'은 180만 명(10월 13일 기준)을 돌파했습니다. 곧 개봉할 주술회전, 그리고 그전에는 진격의 거인 바람이 크게 불기도 했죠. 오늘(15일) 오그랲에서는 지금 일본 애니메이션이 어느 정도로 인기가 있는 것인지, 또 그 인기의 비결은 무엇인지 5가지 그래프를 통해 살펴보려고 합니다.



(취재 : 안혜민, 영상취재 : 주용진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 주하나, 제작 : 디지털뉴스제작부)

