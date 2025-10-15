뉴스

[오그랲] '오타쿠' 시대의 끝이 도래했다? 메인스트림이 된 일본 애니메이션

안혜민 기자
작성 2025.10.15 16:39 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
안녕하세요. 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 혹시 여러분은 일본 애니메이션 좋아하시나요? 예전엔 일본 애니메이션 좋아한다고 하면 썩 좋은 반응을 얻지 못했던 것 같은데 요즘엔 많은 사람들이 일본 애니메이션을 즐기고 있는 듯합니다.

유행이라는 말이 어울릴 정도로 극장과 OTT를 가리지 않고 '일본 애니 열풍'이 이어지고 있습니다. 최근 극장가에서 흥행한 '귀멸의 칼날: 무한성편'은 540만 명(10월 13일 기준)을 넘겼고요, '체인소 맨: 레제편'은 180만 명(10월 13일 기준)을 돌파했습니다. 곧 개봉할 주술회전, 그리고 그전에는 진격의 거인 바람이 크게 불기도 했죠. 오늘(15일) 오그랲에서는 지금 일본 애니메이션이 어느 정도로 인기가 있는 것인지, 또 그 인기의 비결은 무엇인지 5가지 그래프를 통해 살펴보려고 합니다.

(취재 : 안혜민, 영상취재 : 주용진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 주하나, 제작 : 디지털뉴스제작부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
안혜민 기자 사진
안혜민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지