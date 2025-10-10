1. 트럼프 "인질 전원, 13일이나 14일 석방"



트럼프 미국 대통령이 이스라엘 인질 전원이 오는 13일이나 14일에 석방될 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 또 휴전 협정의 다음 단계는 하마스 무장해제라고 말했습니다.



2. 북한 노동당 창건 80주년…대규모 열병식 예상



북한이 오늘(10일) 노동당 창건 80주년을 맞아 대규모 열병식을 개최할 전망입니다. 중국, 러시아의 2인자들도 참석해 북중러 3자 연대를 과시할 것으로 보입니다.



3. "나포 한국인 조기 석방에 총력"…"협조하겠다"



이재명 대통령이 이스라엘이 나포한 선박에 탑승한 우리 국민의 신속한 석방을 위해 외교 역량을 최대한 투입하라고 지시했습니다. 이스라엘 측은 신속한 석방을 위해 협조하겠다고 밝혔습니다.



4. 박성재 영장 청구… 윤 '체포영장 방해' 2차 공판



내란특검이 박성재 전 법무부장관에 대해 내란 중요임무 종사 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 오늘은 윤석열 전 대통령의 체포영장 방해 사건 2차 공판이 열립니다.