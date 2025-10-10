"중국산 수입 끊을 수도"…희토류 수출규제에 발끈

<앵커>



반도체와 군사 분야의 핵심 원료인 희토류 최대 수출국인 중국이 미중 정상회담을 앞두고 희토류 수출을 강하게 조이겠다고 발표했죠. 트럼프 대통령은 아예 중국산 수입을 끊을 수도 있다고 예고했습니다.



뉴욕에서 김범주 특파원입니다.



트럼프 대통령에게 한 기자가, 중국이 새로 내놓은 희토류 수출 규제에 대해서 묻습니다.



[중국 정부가 새 희토류 규제안을 내놨고 콩 수입도 막고 있습니다. 미중 회담에서 어떤 결과를 끌어내길 기대하십니까?]



중국은 이달 말 경주에서 열릴 것으로 예상되는 미중 정상회담을 앞두고, 어제(9일) 새로운 희토류 수출 규제를 내놨습니다.



외국 군대가 쓸 수 있는 희토류를 수출하려면 베이징 당국의 허가를 얻어야 한다는 내용이 핵심인데, 미국과 미군을 겨냥한 것으로 해석됩니다.



트럼프 대통령은 그 소식을 방금 들었다면서 중국에서 수입을 끊을 수 있다고 대답했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리가 중국에서 어마어마한 양을 수입하는데 그걸 끊어버릴 수도 있습니다.]



또 중국이 미국에서 대두 수입을 끊어버린 부분까지 시진핑 주석과 논의를 해보겠다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 시 주석도 저하고 논의하고 싶은 게 있을 테고, 저도 그렇습니다. 그중에 하나가 대두 문제입니다.]



뉴욕 증시에서는 미국 정부가 미국 내 희토류 업체에 투자를 늘릴 것이란 전망에 관련 회사들 주가가 줄줄이 뛰었습니다.



실제로 미국 정부는 직접 주식을 사들이면서 지난 7월 미국 최대 희토류 회사 최대 주주 자리에 오르기도 했습니다.



또 콩 농가에도 관세로 벌어들인 수익 중에 최대 20조 원을 지원금으로 직접 지급할 계획을 세우는 등, 무역 갈등이 장기화될 가능성에 대비하는 모습입니다.



(영상취재 : 이희훈)