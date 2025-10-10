"인질 13일∼14일 석방, 다음은 하마스 무장해제"

<앵커>



이스라엘과 하마스가 1단계 휴전에 합의한 가운데, 트럼프 미국 대통령은 모든 인질이 오는 13일이나 14일쯤 석방될 거라고 밝혔습니다. 자신이 직접 중동에 가겠다면서 1단계 다음은 하마스의 무장해제가 될 거라고 말했습니다.



오늘(10일) 첫 소식 워싱턴 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



백악관에서 국무회의를 주재한 트럼프 대통령은 중동에서 중대한 돌파구를 만들었다며 가자지구에서 전쟁을 끝냈다고 평가했습니다.



20명으로 알려진 인질들의 석방 일정도 구체적으로 제시했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 중동에 평화가 깃들어야 합니다. 남은 모든 인질의 석방을 확보했습니다. 월요일(13일)이나 화요일(14일)에 풀려날 것입니다.]



그러면서 협상이 벌어진 이집트를 직접 방문하겠다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이집트로 가서 추가 서명식을 할 예정입니다. 나를 대신한 서명식이 있긴 했지만, 이번에는 공식 서명식을 진행할 것입니다.]



1단계 다음을 묻는 질문에 트럼프 대통령은 하마스 무장해제라고 답했습니다.



앞서 이스라엘과 하마스는 인질 석방과 단계적 철군을 주요 내용으로 하는 1단계 휴전에 합의했습니다.



가자지구와 이스라엘에선 환호성이 터져 나왔습니다.



[야린 아불/가자지구 주민 : 매우 기쁩니다. 적어도 이제 우리는 아이들을 두려움 없이 학교에 보낼 수 있고, 아이들은 걱정 없이 거리로 나갈 수 있습니다.]



[오메르 셈/전 이스라엘 인질 : 아직 끝나지 않았습니다. 계속 기도합시다. 힘을 보내줍시다. (모두가 돌아올 때까지) 계속 싸웁시다.]



다만 이스라엘 연립정부의 일부 극우 장관들은 1단계 합의에 반대하는 것으로 알려졌고, 하마스도 무장해제에 동의하지 않고 있어서 향후 갈등이 재발할 가능성이 남아 있습니다.



