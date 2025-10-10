뉴스

"세종대왕님 감사합니다"…한글날 행사 '북적'

최승훈 기자
작성 2025.10.10
<앵커>

한글날이었던 어제(9일)는 한글이 탄생한 지 579주년이 되는 날이었습니다. 전국 곳곳에서 한글의 소중함을 되새겨보는 기념행사가 열렸습니다.

최승훈 기자입니다.

<기자>

어린이들이 쪼그려 앉아 색연필을 쥐고 흰 종이에 삐뚤빼뚤 글씨를 적습니다.

자음과 모음을 새긴 도장도 찍어보고, 진행자의 목소리에 귀 기울이다 앞다퉈 손을 듭니다.

[(한글을) 공식적으로 반포한 연도는 몇 년도일까요? (1446년!) 네, 정답입니다.]

한글에 대한 자부심과 사랑도 세종대왕 못지않습니다.

[조예은/경기 김포시 : 지구에서 다 알리고 싶어요. 야, 영어 빼고 한글을 공용어로 만들자! 영어 다 비켜!]

[정예은·설신비/경기 부천시 : 한글을 만들어 주셔서 (세종대왕께) 정말 감사합니다.]

---

푸른 도포를 입고 검은 유건을 쓴 외국인들이 한글을 소리 내 읽습니다.

[가. 나. 다. 셋. (셋, 땡!)]

조선 시대 유생처럼 과거시험도 치러 봅니다.

[리드완 잉이어/인도네시아 : 우리나라 인도네시아는 이런 행사가 거의 없거든요. 언어에 대한. 그래서 이런 거 있어서 참 너무 좋았고….]

---

아이들은 고사리손으로 한글 자모를 새긴 열쇠고리를 만들면서 시간 가는 줄 모릅니다.

[이지오·이주완·박효성/서울 송파구 : 한글을 세종이 만들었잖아요. 세종이 만든 거를 세종시에서 또 하니까 뭔가 더 신기해요.]

맑게 갠 하늘에는 국산 초음속 항공기 블랙이글스가 나타나 아찔한 곡예비행을 선보였습니다.

밤에는 한글과 세종대왕을 그린 드론쇼가 펼쳐졌고, 우리 전통음악을 즐길 수 있는 공연도 이어지는 등 전국 곳곳에서 다양한 기념행사가 열렸습니다.

(영상취재 : 신동환·성낙중 TJB·김학일 KBC·오일령 JIBS, 영상편집 : 최혜란)

