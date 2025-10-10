오늘 북 노동당 창건 80주년…대규모 열병식 예상

<앵커>



북한 노동당 창건 80주년인 오늘(10일), 북한에선 이걸 기념하는 대규모 열병식이 열릴 걸로 보입니다. 이미 북한에 도착해 있는 중국과 러시아의 2인자들도 이 자리에 참석해서 지난달 중국 전승절 행사 때처럼 다시 한번 북중러 연대를 과시할 전망입니다.



안정식 북한전문기자입니다.



<기자>



북한이 노동당 창건 80주년 기념일을 맞아 평양 김일성광장에서 대규모 열병식을 할 것으로 보입니다.



당창건 기념일 하루 전인 어젯밤 열병식이 열릴 것이라는 예상이 있었지만, 아직까지 북한이 열병식을 개최했다는 보도는 나오지 않고 있습니다.



열병식이 개최될 경우 중국과 러시아의 2인자도 참석할 것으로 보입니다.



시진핑 국가주석에 이어 중국 권력서열 2위로 통하는 리창 중국 총리는 어제 평양에 도착했습니다.



중국 총리의 북한 방문은 16년 만입니다.



러시아 2인자로 불리는 메드베데프 국가안보회의 부의장도 북한을 방문 중입니다.



중러의 2인자들은 열병식 연단에 김정은 국무위원장과 나란히 설 것으로 보이는데, 지난달 중국 전승절 기념식에 이어 북중러의 3자 연대를 다시 과시하게 될 것으로 보입니다.



지난달 중국 전승절 열병식 당시에는 북중러의 정상들이 중국 천안문 망루 위에 나란히 선 바 있습니다.



이번 열병식에서 북한이 어떤 무기들을 새로 공개할 지도 관심입니다.



북한은 신형 고체엔진 ICBM 화성-20형을 개발 중이라고 밝힌 바 있어, 이번 열병식에서 화성-20형이 공개될 것이라는 예상도 나옵니다.



(영상편집: 김병직)